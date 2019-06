JUBELGUTTER: Simen Wangberg har headet inn 1–0 for Tromsø. Morten Gamst Pedersen (t.h.) feirer sammen med ham. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Tromsø slo Rosenborg - trønderen Wangberg matchvinner

TROMSØ (VG) (Tromsø – Rosenborg 1–0) Rosenborg tapte for første gang siden 16. mai i Eliteserien. To gamle RBK-ere ble avgjørende i Tromsø.

Søndag fikk Rosenborg smake litt av egen gammel årgang. Tidligere RBK-ere Simen Wangberg (matchvinner) og Morten Gamst Pedersen (målgivende) viste klasse da Tromsø vant for tredje gang på rad i seriesammenheng.

– Det er for dårlig. Det er frustrerende. Det er synd at vi ikke vinner i dag. Det bør vi, sa Rosenborgs Pål André Helland i et Eurosport-intervju etterpå.

– Det var fantastisk deilig, sa matchvinner Simen Wangberg til Eurosport.

– Vi sa på forhånd at dødball kunne avgjøre, og slik ble det. Vi forsvarte oss bra da vi måtte det, mente Tromsø-trener Simo Valakari.

– Det er spesielt å slå den største klubben i Norge, sa han til Eurosport. Tromsø er nå to poeng bak Rosenborg.

Rosenborg slipper inn flere mål enn de scorer (11–15 i målforskjell). Fire spillere er toppscorer med to mål hver. Tore Reginiussen, Mike Jensen, Yann-Erik de Lanlay og Alexander Søderlund.

Problemet skulle ryddes unna på sommerens overgangsmarked med Ibrahima Wadji (Hagesund). RBK hadde lagt inn bud. Etter hva VG forstår dreide det seg om syv-åtte millioner kroner. Men det var før Wadji hadde testet positiv på morfin ifølge Antidoping Norge.

Det ble en forrykende kamp i Tromsø i kveld. Men det tok tid. Den offensive viljen var vanskelig å se i de første 45 minuttene. Spesielt hos hjemmelaget. Da var det litt bedre hos gjestene fra Trondheim. Og det var utrolig at de ikke var ett mål foran til pause.

Da knappe halvtimen var spilt i gråværet på Alfheim stadion fikk Babajide Akintola fikk servert ballen av Samuel Adegbenro på femmeteren. Avslutningen rotet han utenfor via en TIL-spiller.

Knappe minuttet etterpå headet Alexander Søderlund i tverrliggeren. Den kjempesjansen burde RBK-spissen i stedet stanget i mål.

Tromsø som hadde to seiere på rad (Stabæk og Molde) etter en miserabel vårsesong – med fem tap på rad før de innkasserte seks befriende poeng – sendte sine muligheter høyt over eller langt utenfor. Helt til Mushaga Bakenga banket til med et skudd i steget. Men André Hansen var nede ved stolperoten og avverget.

RBK gikk skikkelig offensivt til verks etter sidebytte. Anders Trondsen banket til med en suser som ble reddet på streken. I neste angrep klinket Gjermund Åsen til. Men Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn fikk slptt ballen til corner via stolpen.

Tromsø svarte på en elegenat overgang. Robert Taylor fant Bakenga. Igjen var Hansen god på det lave skuddet. Samme Hansen avverget en ny Taylor-sjanse etter en drøy times spill.

