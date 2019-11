Landslagskaptein om superstjernen: – Han har et barns følsomhet

Brasils landslagskaptein Dani Alves sammenligner sin landsmann, Paris Saint-Germain-stjernen Neymar, med et barn.

Det kommer fram i et intervju med den brasilianske tv-stasjonen Spor.

De to er venner og har spilt sammen både i Barcelona og Paris Saint-Germain. Men Alves mener at Neymar ikke blir tatt på alvor.

– Neymar er en veldig følsom person. Neymar er veldig påvirket av mange ting, og til tider er mye av det urettferdig. Neymar har et barns følsomhet. Men Ney er ikke et barn, nei. Han er en mann, sier Alves - og fortsetter:

– Folk må begynne å lære å respektere Neymar. Folk respekterer deg bare når du posisjonerer deg.

Alves mener altså at Neymar må «posisjonere seg» og «stå opp for seg selv».

36-åringen mener at hans ni år yngre landslagskollega burde ha sagt hva han mente etter kritikken som kom fram etter 2018-VM, der Brasil tapte kvartfinalen.

– Jeg sa til ham at han burde ha tatt stilling, for han er flaggskipet i Brasils lag. Han er den viktigste spilleren i brasiliansk fotball, og han er blant de beste i verden. Han bør kunne si fra, for han er i posisjon til å gjøre det.

Dani Alves mener altså at Neymar bør ytre seg mer og si hva han mener.

– Jeg snakker åpent om de, fordi han vet at jeg allerede har snakket om det mange ganger.

– Han har et ansvar etter som han er en rollemodell for barn og for andre idrettsutøvere. Når du har det ansvaret, kan du ikke skuffe dem. Da må du ta stilling, sier Alves til den brasilianske TV-kanalen.

Paris Saint-Germain har tatt en soleklar ledelse i Ligue 1. De har 27 poeng etter 11 kamper, mens Nantes på 2. plass har 19 poeng.

Neymar har fire ligamål så langt - på de fem kampene han har spilt. Til de to siste kampene har han vært skadet. Brasilianeren har vært plaget av skader i store deler av 2019 og ikke fått vist hele sitt repertoar. Han lot tårene renne da det ble klart at han måtte stå over Copa America i sommer.

Den gamle stjernespilleren Rivaldo sier, ifølge beinsports.com, at Neymar gjorde en feil da han gikk til Paris Saint-Germain.

– Han bør gå til en klubb med en sterkere Champions League-historie. Paris Saint-Germain er ikke en klubb for Neymars nivå.

Publisert: 01.11.19 kl. 13:20

