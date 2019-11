GOD LAGKAMERATER: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland på landslagstrening før EM-kvalifiseringskampen mot Malta i september. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

NFF med ulike krav til Haaland og Ødegaard

Mens Erling Braut Haaland (19) må ha 50 landskamper for å få gullklokken, holder det med 25 kamper for Martin Ødegaard (20).

11. april i år bestemte styret i Norges Fotballforbund at kravet for gullklokken skulle økes fra 25 til 50 landskamper. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft, noe som betyr at spillere som debuterte før 11. april 2019 får hedersbeviset etter 25 kamper.

I praksis betyr det at for eksempel Martin Ødegaard, med 22 landskamper, bare er tre kamper unna klokken, mens Erling Braut Haaland, med to landskamper, er 48 kamper unna uret.

Haaland debutert i 2-0-seieren over Malta på Ullevaal i september. Også Mathias Normann debuterte i den kampen og blir «rammet» av regelendringen. Kristoffer Ajer, som spilte sin første landskamp i mars i fjor, får en langt lettere vei til gullklokken.

Endret i 1998

NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn avviser at det handler om økonomi i tiltaket. Gullklokke-skjerpingen skjer samtidig som at NFF også hevet kravene for å få medalje i Eliteserien. Fra og med neste sesong må man ha deltatt i minst ti av topp tre-klubbenes 30 seriekamper for å motta det personlige beviset.

Fisketjønn bekrefter de nye gullklokkereglene overfor VG.

– Det er en utmerkelse som skal henge høyt, og da må den stå i stil med antall kamper man spiller. Det er betydelig flere landskamper nå enn tidligere, begrunner NFF-direktøren.

Han forteller at endringen har blitt diskutert i flere arbeidsgrupper og at forslaget ble sendt på høring hos kretsene. Det er styret i NFF som har myndighet til å ta beslutningen.

les også Kniksen-rekord glipper for Ødegaard: – Ikke bitter på Lagerbäck

På Forbundstinget i 1998 ble det vedtatt at klokkekravet skulle heves fra 25 til 50 landskamper. Det medførte at Bent Skammelsrud ble den første med 25 landskamper som ikke fikk gullklokken, til tross for at han debuterte allerede i 1987.

Allerede på neste ting gikk man tilbake til kravet om 25 kamper, etter tingforslag fra fotballhistoriker Tom A. Schanke på vegne av L/F Hønefoss Fotball. Dermed fikk også Bent Skammelsrud klokken.

AZ-proffen Jonas Svensson mangler ni matcher på gullklokken. Han byr hverken på slakt eller hyllest av den nye regelen.

– 50 kamper er mange. Da skal du være fast. Det blir mer eksklusivt og sånn sett gjevere, drøfter han.

Av spillerne i troppen mot Færøyene og Malta i EM-kvalifiseringen er Mohamed Elyounoussi nærmest armbåndstrofeet: Han oppnår det neste gang han entrer banen for Norge. Ellers står Mats Møller Dæhli med 21 kamper, Alexander Sørloth med 20 og Sander Berge med 18.

