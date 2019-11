Ville jubelscener etter VIFs første seier på 121 dager: - Håper jeg aldri opplever dette igjen

(Vålerenga-Brann 1-0) Vålerenga har vært dårligst i Norge etter sommerferien, men mot Brann ble Herolind Shala matchvinner. Det sørget for lagets første ligaseier på 121 dager. VIF-trener Ronny Deila forteller at dette har vært hans tyngste periode som trener noensinne.

Oppdatert nå nettopp







– Det var fantastisk deilig å se den gå inn. Det har vært mye stang ut og sist uke traff jeg stolpen, sier matchvinner Herolind Shala til VG etter kampen og legger ut om en tøff periode etter forrige seier så langt tilbake som i juli for Vålerenga.

Siden har Vålrenga vært Norges dårligste poengplukkende lag, med 0,5 poeng i snitt på 12 kamper, før seieren mot Brann. Det skjedde etter at de lå på 4. plass i serien 5. juli og hadde et poengsnitt på 1,7 per kamp.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det har vært forferdelig. Det har vært tungt for min del og klubbens del og for alle som er glad i Vålerenga. Det har vært tunge tider. en vi viser karakter, sier Shala som sto bandasjert med svært vondt i benet og fryktet det verste etter skaden underveis i kampen som førte til at han måtte byttes ut.

Da dommeren blåste for full tid, slapp Vålerenga-spillerne og -fansen jubelen løs. Aron Dønnum løp som en gal mot Klanen-seksjonen og hoppet opp betongveggen som skiller supporterne fra banen. Fansen svarte med å gripe tak i Dønnum og løfte ham opp til seg.

– Fy fader, det er nesten så jeg må felle en tåre, sier Dønnum litt senere til Eurosport.

Vålerenga-trener Ronny Deila forteller om en svært tøff periode som har preget ham sterkt personlig også, etter at 12 kamper har endt med seks poeng, en periode som har ødelagt sesongen og nesten sendte Vålerenga ned i nedrykkstriden.

– Det har vært steintøft. Det nytter ikke å grave hodet ned i sanden, du må få det opp av sanden. Men det er klart det har vært steintøft etter kamper. Du blir sliten og hodet er langt nede i sorgen. Jeg har løftet meg før og jeg har løftet meg nå også, sier Deila som kom til Vålerenga i 2016 på en fireårskontrakt.

Seieren mot Brann kom etter en kamp som ble preget av utenomsportslige hendelser på norske tribuner igjen.

Deila har vært hardt presset som trener tidligere, blant annet i den skotske mesterklubben Celtic. Men den mørke perioden med Vålerenga denne sommeren og høsten har gjort at han også har mistet nattesøvn.

– Er dette den tyngste perioden du har opplevd som trener?

– Ja. Det er ikke tvil om det. Det er utrolig slitsomt. Nå har jeg vært gjennom det og håper jeg aldri opplever dette igjen.

Rett før pause kom avgjørelsen. Vålerengas Herolind Shala la ballen i tverrligger og inn - og da luktet Vålerenga sin første seier etter 12 kamper på rad uten tre poeng.

Forrige trepoenger kom den 5. juli, da de vant 6–0 mot Bodø/Glimt.

Ledelsen var fullt fortjent etter at Vålerenga hadde styrt kampen i første omgang og hatt flere store sjanser. Matthias Vilhjalmsson hadde flere muligheter til å sende ballen i mål. Og en frisk Aron Dønnum kom til farlige innlegg flere ganger på venstrekanten.

NY BLUSS-SAK: Intility Arena søndag. Foto: Berit Roald

Da hadde kampen blitt stoppet én gang i første omgang da flere bluss ble kastet inn på banen fra Brann-supporterne og brant ute på kunstgresset. Deretter svarte Vålerenga-fansen med å brenne et stjålet Brann-banner.

les også Molde tok et langt steg mot seriegull: – Vi er ganske klare favoritter

Men i 2. omgang endret kampen totalt karakter. Plutselig var Vålerenga passive, og det var Brann som tok over styringen av kampen og var nær å utligne ved innbytter Fredrik Haugen. Og de var ikke ferdig med å jage utligning.

Men også Vålerenga fortsatte å produsere sjanser i kampen der begge lag var i nød etter seier. For begge lagene hadde lange rekker uten seier før kampen på Intility Arena søndag. Våerenga måtte periodevis kjempe voldsomt mot Brann for å forsvare ledelsen helt til sluttsignalet.

Og laget har en stygg historie fra sommeren der de gang etter gang har gått av banen med tapte poeng. Siden sommerferien i norsk fotball i juli har Vålerenga vært det dårligste laget i Eliteserien med kun seks poeng på de 12 siste kampene og lite hyggelige 8–21 i målforskjell. Og de seks foregående kampene før møtet mot Brann hadde gitt 2–9 i målforskjell for hjemmelaget.

Vålerengas rekke uten seier i Eliteserien: Forrige seier: 5. juli: Vålerenga- Bodø/Glimt 6–0 Rekken uten seier siden sist seier: 4. august: Vålerenga-Kristiansund 1–1 UAVGJORT 11. august: Strømsgodset-Vålerenga 2–1 TAP 14. august: Stabæk-Vålerenga 1–1 UAVGJORT 18. august: Vålerenga-Haugesund 1–2 TAP 26. august: Bodø/Glimt-Vålerenga 4–0 TAP 1. september: Vålerenga-Rosenborg 1–1 UAVGJORT 16. september: Sarpsborg 08-Vålerenga 1–0 TAP 22. september: Vålerenga-Viking 0–4 TAP 29. september: Vålerenga-Ranheim 1–1 UAVGJORT 5. oktober: Odd-Vålerenga 1–1 UAVGJORT 19. oktober: Vålerenga-Stabæk 0–2 TAP 26. oktober: Lillestrøm-Vålerenga 0–0 UAVGJORT Vålerenga stod med seks uavgjorte og seks tap på siste 12 kampene før Brann-kampen og negativ målforskjell på 8–21 siden starten av august.

Da Vålerenga vant sin forrige seier, var laget på 4. plass i serien og hadde plukket 24 poeng på 14 kamper. Det vil si et poengsnitt på 1,71.

Etter sommerpausen hadde de bare tatt 0,5 poeng i snitt per kamp før møtet med Brann.

Publisert: 03.11.19 kl. 21:56 Oppdatert: 03.11.19 kl. 23:05







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 27 18 5 4 60 – 27 33 59 2 Bodø/Glimt 27 14 9 4 57 – 37 20 51 3 Odd 26 13 7 6 39 – 32 7 46 4 Rosenborg 27 12 9 6 45 – 35 10 45 5 Viking 27 12 7 8 48 – 38 10 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om