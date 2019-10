Ulvestad-mål gir Djurgården gull-håp: - Ingenting er større enn seriegull

(Djurgården-Örebro 3–0/Malmö-AIK 2–0) En straffescoring og en målgivende pasning fra Fredrik Ulvestad (27) gjør at Djurgården har en hånd på pokalen før den siste serierunden i Sverige.

Bare to minutter var spilt på Tele2 Arena i Stockholm da dommeren pekte på straffemerket. Fredrik Ulvestad, som har spilt samtlige 29 seriekamper for Djurgården denne sesongen, satte straffen i mål.

Örebro-keeper Oscar Jansson fikk en hånd på ballen, men skuddet var såpass hardt at det knapt endret retning.

– Det var veldig deilig, det var en kamp vi måtte vinne. Det er alltid godt å få en tidlig scoring da, forteller Ulvestad.

Ulvestad var nest sist på ballen da Mohamed Buya Tura økte ledelsen til 2–0 etter 63 minutter. Rett før slutt satte Emir Kujovic inn 3–0-målet. Seieren gjør at Djurgården med nordmennene Ulvestad, Aslak Fonn Witry og Per Kristian Bråtveit i stallen, nå har tre poengs ledelse på Hammarby og Malmö før gulldramaet avgjøres med den siste serierunden lørdag.

Det holder med ett poeng for å ta seriegullet, men den tidligere Burnley-spilleren understreker likevel at han ikke føler seg trygg før siste runde mot Norrköping.

– Det er ingenting som er avgjort. Det blir en kamp helt til slutten. Nå holder det med ett poeng, men Norrköping er det godt lag. Det blir tøft.

For første gang siden 2005 kan Djurgården vinne Allsvenskan, med to nordmenn som faste bidragsytere.

– Vi har gjort en god sesong, men nå står det og vipper før den siste kampen. Vi får gå all in der og få med oss poeng i den siste kampen. Vi har det i egne hender, og det er selvfølgelig ingenting som er større enn å ta seriegull, sier Ulvestad til VG.

DJURGÅRDENS GULLMANN: Fredrik Ulvestad jubler etter straffemålet før det var spilt tre minutter i Stockholm. Foto: Christine Olsson/TT NYHETSBYRÅN

Nytt drama til helgen

21.300 tilskuere så Malmö - med Jo Inge Berget - slå AIK 2–0 i kveld. Superinnbytter Anders Christiansen sendte Malmö i føringen med en suser med venstrefoten i det 78. minutt, fem minutter etter at dansken ble byttet inn.

Da smalt det godt på tribunen også, og kampen måtte stanses noen minutter.

Så var Arnor Traustason på rett plass i 87. minutt og satte inn 2–0 etter at Guillermo Molins serverte en krempasning et par meter fra mål.

Det gjorde at det smalt igjen på AIK-tribunen, og kampen ble stoppet. Dommeren la til hele åtte minutter etter at det roet seg.

På banen blir drama til siste slutt i Allsvenskan. Tabellen ser slik ut:

1. Djurgården +34 65 poeng

2. Malmö +35 62 poeng

3. Hammarby + 34 62 poeng

Vinneren får spille kvalifisering til Champions League. Nummer to og tre får spille kvalik til Europa League.

PS! Tarik Elyounoussi spilte hele kampen for AIK. Han fikk et gult kort og må dermed stå over den siste serierunden.

Siste runde

Slik avsluttes Allsvenskan for topplagene 2. november:

IF Norrköping-Djurgården

Örebro-Malmö

Hammarby-Häcken

