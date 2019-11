PÅ JOBB: Ole Gunnar Solskjær ankommer Manchester Uniteds treningsanlegg fredag morgen. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

Solskjær forklarer oppturen: – Trenerne har gjort en kjempejobb

MANCHESTER (VG) Etter fire positive resultater har stemningen rundt Manchester United snudd. Ole Gunnar Solskjær (46) peker på landslagspausen som helt avgjørende for oppturen laget nå opplever.

Før det to uker lange avbrekket mellom 7.- og 20. oktober var nordmannen under heftig press: Pressen skrev side opp og side ned om det som ble omtalt som en svært usikker fremtid, keeper David de Gea slaktet sitt eget lag, og United-fansen så svært mørkt på situasjonen.

Fire kamper senere er situasjonen en helt annen: United har klatret til 7. plass på tabellen, spilt uavgjort mot Liverpool og vunnet tre strake bortekamper, senest i ligacupen mot et Chelsea-lag som hadde vunnet syv strake kamper.

– Sånn er fotballen. Noen ganger triller terningen din vei. Kampen mot Chelsea ble avgjort av en utrolig scoring av Marcus Rashford. Mot Partizan forsvarte vi oss veldig godt. Norwich var en god kamp. Selvtilliten blir bedre og bedre, det hjelper å få spillere tilbake fra skade. I fotball er det aldri langt fra fiasko til suksess eller motsatt, forklarer Solskjær på sin pressekonferanse fredag morgen.

Han fortsetter:

– Landslagspausen kom på et veldig godt tidspunkt for oss. Vi forberedte oss til Liverpool-kampen, og når du får til en fin prestasjon og et resultat mot serielederne, så gir det deg mer energi. Guttene har vært fornøyd med jobben vi har gjort, endringen av systemet hjalp, og trenerne har gjort en kjempejobb.

– Fine marginer avgjør fotball på dette nivået, som avgjørelser av dommeren eller av en spiller på et visst tidspunkt. Du velger å droppe en pasning, droppe å avslutte. Det er så mye lettere når du får selvtillit av resultater, og spillerne ser ut som de spiller på instinkt istedenfor å bruke et halvt sekund på å tenke, sier Solskjær.

les også Solskjær hyller unggutt: – Tapper som en løve

Publisert: 01.11.19 kl. 11:00







