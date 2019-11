Så sjelden er Torgeir Børvens prestasjon

Torgeir Børven (27) drømte om å bli en hit i Brann. Det ble han aldri. Det er han derimot i Odd. Nå kommer eliteseriens storscorer tilbake til stadion der han gjorde en drømmedebut for ti år siden.

27-åringen er én av bare fire spillere som har scoret 20 mål eller mer i en eliteseriesesong siden år 2000.

De siste 40 årene er det kun 13 spillere som har klart dette kunststykket. Da snakker vi om store navn som for eksempel Jørn Andersen (senere toppscorer i Bundesliga), Egil Østenstad, Harald Martin Brattbakk (som faktisk klarte det tre sesonger på rad) og ikke minst en liten målsnik ved navn Ole Gunnar Solskjær.

– Ei fin liste, jeg har ikke satt meg inn i statistikken, smiler Børven når VG presenterer ham for tallene.

– Hvorfor har det blitt så mange mål denne sesongen?

– Jeg har fått trent godt og føler meg bra. Kroppen responderer, og da får jeg selvtillit. Samtidig har vi et veldig godt lag. Jeg blir pushet hele tiden. De andre tar offerløp for å skape rom for meg. Jeg er avhengig av dem.

– Og treneren har gitt deg tillit?

– Ja, ikke minst! Jeg må få lov til å gjøre feil og bruke de tingene jeg er god på.

Den siste som nådde 20-grensen, var Alexander Søderlund med 22 mål i 2015 (men det var vel og merke en sesong der Rosenborg var i særklasse). På den annen side: Vidar Örn Kjartansson klarte i 2014 25 mål for et Vålerenga som ble nummer seks.

Børven har allerede nådd 20 mål i 2019. Og hans eliteseriekarriere startet altså nettopp på Brann stadion:

28. september 2009: Torgeir Børven som er 17 år, og har flyttet fra Øystese for å gå på toppidrettsgymnas i Skien, får sin debut for Odd. Det skjer på Brann stadion, der han alltid har drømt om å spille. Innbytter Børven scorer ett mål og legger opp til et annet. Men Brann vinner 4–2 (og Erik Huseklepp scorer tre).

Fredag kveld er han tilbake på Brann stadion, der han tilbrakte halvannet år fra sommeren 2016 til tidlig 2018. Brann var også hans favorittlag som barn.

Spillere med flere enn 20 mål på én sesong siden 1980: 1983: Jørn Andersen, Vålerenga 23. 1990: Totto Dahlum, Start 20. 1995: Harald Martin Brattbakk, Rosenborg 26, Petter Belsvik, Start 22, Ole Gunnar Solskjær, Molde 20. 1996: Harald Martin Brattbakk, Rosenborg 28, Egil Østenstad, Viking. 23. 1997: Sigurd Rushfeldt, Rosenborg 25, Harald Martin Brattbakk, Rosenborg. 23. 1998: Sigurd Rushfeldt, Rosenborg, 27, Rune Lange, Tromsø 20. 1999: Rune Lange, Tromsø 23. Andreas Lund, Molde. 20. 2007: Thorstein Helstad, Brann 22. 2014: Vidar Örn Kjartansson, Vålerenga 25. 2015: Alexander Søderlund, Rosenborg 22. 2019: Torgeir Børven, Odd 20 (foreløpig).

Torgeir Børven forteller at «Brann er laget for de fleste inne i fjorden», som altså er Hardangerfjorden. Også for ham. Nå skal han igjen spille mot Brann.

– Jeg liker meg i Bergen, så jeg gleder meg.

– Men det er kanskje ikke noen ønskedrøm å møte et såret Brann?

– De har vært såret mange kamper på rad nå. Det er litt som Vålerenga, det må snu en gang. Jo flere kamper, jo nærmere kommer de at det snur. Og det er alltid vanskelig å møte Brann på Stadion, sier Børven.

Noen ytterst få har scoret flere mål enn det har vært ligakamper det året: Jørn Andersen med 23 mål på 22 kamper i 1985, Harald Martin Brattbakk med 28 mål på 26 kamper i 1996 og Sigurd Rushfeldt med 27 mål på 26 kamper i 1998 er de eneste siden 1980. Men desidert øverst troner Odd Iversen med sine 30 mål da det var 18 seriekamper i 1968 (blant annet seks mål mot sitt senere lag Vålerenga).

– Jeg synes han fortjener det. Han har vært litt uheldig med skader de siste årene, men fotballspilleren Torgeir Børven er veldig stor, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til VG tidligere denne uken.

Børven er klar på at Odd trenger å gjøre en jobb i vinterpausen, blant annet med tanke på at det kan bli Europa-spill i 2020:

– Vi trenger balanse i stallen. Det er mange midtbanespillere og for få forsvarere.

Han hadde et ikke altfor vellykket utenlandsopphold i Twente. Drømmer han om å komme ut igjen?

– Nå er det kun Odd og sølv i tankene. Så tar jeg ferie etter sesongen. Vi får ta det som det kommer.

Men faktum er: 31. juli 2020 går kontrakten med Odd ut.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 27 18 5 4 60 – 27 33 59 2 Bodø/Glimt 27 14 9 4 57 – 37 20 51 3 Odd 27 14 7 6 42 – 34 8 49 4 Rosenborg 27 12 9 6 45 – 35 10 45 5 Viking 27 12 7 8 48 – 38 10 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

