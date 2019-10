Zlatan med kryptisk Spania-melding: – Jeg kommer tilbake

Zlatan Ibrahimovic kommer med en klar antydning om at han skal tilbake til Spania, på sin instagram-profil. Nå stilles spørsmålet om han varsler retur til spansk klubbfotball igjen eller om det er snakk om et nytt reklamestunt.

– Hola Espana! Gjett hva? Jeg kommer tilbake, sier Zlatan Ibrahimovic og ser inn i kameraet på sin siste «story» på instagram-profilen hans.

Også svenske medier er på saken. «Har Zlatan Ibrahimovic avslørt sin neste destinasjon som fotballspiller?», skriver Expressen.

Den svenske superstjernens kontrakt med den amerikanske MLS-klubben LA Galaxy går ut ved nyttår og den meget godt betalte fotballspilleren kan dermed gå hvor han vil etter kontraktslutt.

Og svenskens klubb er ferdigspilt for sesongen etter at La Galaxy røk ut i kvartfinalen i sluttspillet i den Nord-amerikanske ligaen MLS etter 3–5 tap mot Los Angeles FC:

– Hvis jeg ikke blir så er det ingen som vil huske hva MLS er, sa Zlatan etter tapet ifølge ESPN.

Det er ikke kommet noen videre informasjon om innholdet i svenskens melding og om dette faktisk dreier seg om en forestående offentliggjøring av et klubbytte. Men Zlatan spilte en sesong i Barcelona i 2009 og 2010, der han kom på kant med trener Pep Guardiola.

Stjernespilleren har ikke kommet med noe bekreftelse på at han skal spille fotball etter nyttår og figurerer også i flere kommersielle sammenhenger. Det er derfor uklart hva innlegget gjelder. Aftonbladet påpeker at svensken har lagt ut flere kryptiske meldinger i sosiale medier de siste årene, som har vist seg å dreie seg om reklameoppdrag.

Aftonbladet skriver at La Gazzetta dello Sport-journalisten Nicolo Schira på twitter mener at det er tre alternativer for Ibrahimovic nå: Napoli, Bologna og Flamengo. Men det påpekes også at France Football mener at det å fortsette i LA Galaxy er det mest trolige karrierevalget.

