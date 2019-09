Braut Haaland syk - kan Salzburg likevel slå Rapid Wien

Erling Braut Haaland (19) har blitt syk og spiller ikke cupmøtet mot rivalen Rapid Wien. Kampen vises live på VG+ klokken 20.45.

VG-sporten

Oppdatert nå nettopp

– René Aufhauser (Salzburg-assistent) sa at det er umulig å forsvare seg mot ham, og kanskje det stemmer. Til å være 19 år er han utrolig, uttalte trener Jesse Marsch etter at Haaland banket inn tre mål i Champions League-debuten mot Genk for en uke siden.

Haaland ble kåret til ukens spiller i turneringen, og er på alles lepper etter den fantastiske starten på sesongen. Etter å ha startet på benken med en skade mot LASK i helgen - klubbens første poengtap for sesongen - er det ventet at nordmannen starter på topp mot rivalen Rapid Wien onsdag.

Kampen ser du live som abonnent på VG+ fra klokken 20.45. Vegard Aulstad er vår kommentator.