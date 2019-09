Martin Ødegaard ble historisk og senket Atlético Madrid: – Banens beste spiller

(Real Sociedad – Atlético Madrid 2–0) Martin Ødegaard (20) ble første målscorer på Real Sociedads nyoppussede arena. Det skjedde mot serieleder Atlético Madrid.

– Imponerende prestasjon av både Ødegaard og laget. Atlético Madrid er et av verdens beste forsvarslag, men i sum er Martin banens beste spiller. Selv om Saúl Ñíguez, Koke, João Félix, Diego Costa og Jan Oblak spiller på det andre laget, er det en 20-åringen fra Drammen som dominerer kampen fra det 20. minutt og ut, sier Per Joar Hansen, Norges landslagsassistent, til VG.

58 minutter var spilt i den åpningskampen på nye Anoeta stadion i San Sebastian, som har vært under oppgradering de siste tre årene og utvidet kapasiteten fra 32.000 tilskuere til 39.500, da Mikkel Merino slo ballen til Ødegaard.

MIDTPUNKTET: Martin Ødegaard (nummer 21) blir gratulert som første målscorer på nye Anoeta stadion. Foto: Juan Herrero / EFE

Nordmannen tok med seg ballen inn i feltet og fyrte av et skudd fra 13–14 meter. Ballen gikk via Atletico-stopper Stefan Savic og i mål bak en utspilt Jan Oblak.

– Det er fantastisk, sa Thomas Myhre, tidligere landslagskeeper, i VGs studio.

Målet fikk VG-panelet til å ta av:

– Ny barriere

Dermed ble Real Madrid-utlånte Ødegaard historisk: Den første til å score på nye Anoeta. Attpåtil mot Diego Simeones ligaleder Atlético Madrid. De sto med ni av ni poeng før kampen og er av mange regnet som verdens beste fotballag defensivt.

– Lekenheten Martin viser ... Når ting ser så enkelt ut, har du nådd et ekspert-nivå. Han har kommet dit nå. Han bryter en ny barriere i dag. Han har vært lagets beste i alle kampene synes jeg, men å være så dominant mot et så godt lag som Atlético Madrid er et nytt steg, sier Hansen.

– Beste Ødegaard har prestert

Ødegaard er den første norske spilleren til å score mot Atlético Madrid siden Jan Berg gjorde det for Rayo Vallecano i 1989.

– Jeg mener at dette er det beste Ødegaard har prestert, med tanke på at vi må ta motstanderen i betraktning, sier Petter Veland, Viasat-ekspert på besøk i VGs studio.

Stemningen på stadion tok fyr etter nettsusen til Ødegaard, og mer jubel skulle det bli bare tre minutter senere. Drammenseren slo et frispark inn på bakre stolpe. Svenske Alexander Isak headet mot mål hvor Oblak ga retur. Den kriget Nacho Monreal i mål.

2–0 sto seg kampen ut og seieren var fortjent for vertene som styrte mesteparten av kampen. Real Sociedad hadde de to beste mulighetene før pause ved Diego Llorente og Mikel Oyarzabal.

Klar tale fra Veland:

Mye involvert

Atlético Madrid kom vel å merke til tre sjanser ved João Félix, Vitolo og José Giménez. Den første gikk utenfor, mens de to siste reddet Miguel Moya strålende.

Ødegaard var mye involvert utover i kampen etter et litt anonymt åpningskvarter. Han slo alt av dødballer og hadde mange fine pasninger, samt noen lekre finter og piruetter.

Særlig kombinerte han stadig fint med høyrekanten Portu. Defensivt sto Ødegaard på også som en arbeidshest.

Real Sociedad har nå syv poeng etter de første fire rundene. De tre første ble spilt på bortebane for at hjemmebanen skulle bli klar.

Ødegaards muskler får oppmerksomhet:

