Glimt knuste Tromsø 4-0: – Vi kunne ha vunnet 8–0

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Tromsø 4-0) Historien gjentar seg for Bodø/Glimt. Når Berg, Evjen og Bjørkan er på banen så knuser de erkefienden fra Tromsø. Det skjedde for 22 år siden. I kveld skjedde det igjen.

Det endte med Glimts største seier siden 1997. Da vant «superlaget» fra Bodø 5–1. Da var fedrene til Håkon Evjen (Andreas Evjen), Patrick Berg (Ørjan Berg), og Fredrik Bjørkan (Aasmund Bjørkan) på banen.

Aasmund Bjørkan sier til VG med et smil at han ikke husker akkurat den kampen. Men han husker nesten hver eneste detalj av søndagens storseier over rivalen fra Tromsø.

– Det var veldig stor forskjell på lagene i denne kampen. Vi er tilbake på vårt høyeste nivå. Vi flytter beina fortere enn Tromsø. Når vi fikk brudd, så klarte rett og slett ikke TIL-spillerne å henge med, sier Aasmund Bjørkan, sportslig leder – og «arkitekten» bak Glimt-suksessen i år.

Det var Glimts første seier på en drøy måned (4–0 over Vålerenga). Siden hadde de tapt for Odd (1–3), og spilt uavgjort mot Stabæk (3–3) og Ranheim (1–1). I kveld var de imidlertid tilbake på vinnersporet. Det måtte de også for å ha noe som helst håp i gullkampen mot serieleder Molde (fem poeng foran).

4–0: Full jubbel og full pott. Pilip Zinckernagel har scoret, og Vegard Moberg henger seg på i dansen. Foto: Mats Torbergsen

Det ble drømmestart for Glimt. Og mareritt for Tromsø. Halvannet minutt var spilt da Håkon Evjen spilte Philip Zinckernagel. Han stormet inn på Tromsøs banehalvdel – og løp fra alt og alle – før han løftet ballen enkelt i mål over Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn.

Evjen og Zinckernagel kombinerte vakkert etter 19 minutter. Da svarte Kongshavn med en fantomredning. Men fire minutter etterpå var han sjanseløs. Nederland-klare (AZ Alkmaar) Håkon Evjen fikk servert av Erlend Dahl Reitan. Elegant bredsidet han inn 2–0. Hans 11. eliteseriescoring for året.

Jostein Gundersen kunne med litt flaks ha redusert til 2–1 kort tid etter. Men headingen traff stolpen. Mer hadde ikke gjestene å by på av sjanser – bortsett fra et godt langskudd fra Robert Taylor – i 1. omgang.

Glimt derimot hadde en helt annen offensiv kraft. Jens Petter Hauge fikk en krempasning fra Patrick Berg og avsluttet i nærheten av krysset. Og Zinckernagel banket et frispark – etter at Kongshavn var på bærtur like utenfor egen 16-meter (gult kort) – men ballen stusset oppå tverrliggeren.

Danske Zinckernagel var om mulig enda bedre etter pause. Omgangen var to minutter gammel da han dro seg inn i «boksen» og avsluttet med en suser, som Kongshavn fikk slått til corner.

Men i løpet av fire minutter var det definitivt over for Tromsø. Først var Vegard Moberg litt heldig da han scoret via Daniel Berntsen. Så var det Zinckernagel som knallet inn 4–0 forbi et passivt TIL-forsvar.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 23 16 4 3 54 – 23 31 52 2 Bodø/Glimt 23 14 5 4 54 – 34 20 47 3 Odd 23 13 5 5 37 – 27 10 44 4 Rosenborg 23 11 7 5 36 – 27 9 40 5 Kristiansund 23 9 7 7 30 – 25 5 34 6 Brann 23 9 7 7 28 – 23 5 34 7 Viking 22 9 6 7 37 – 32 5 33 8 FK Haugesund 23 6 10 7 31 – 27 4 28 9 Vålerenga 23 7 7 9 35 – 36 -1 28 10 Lillestrøm 23 7 5 11 29 – 38 -9 26 11 Stabæk 23 6 7 10 26 – 32 -6 25 12 Strømsgodset 23 6 4 13 26 – 42 -16 22 13 Tromsø 23 6 4 13 25 – 48 -23 22 14 Mjøndalen 22 4 9 9 28 – 39 -11 21 15 Ranheim 23 5 6 12 25 – 39 -14 21 16 Sarpsborg 08 23 3 11 9 23 – 32 -9 20 Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

