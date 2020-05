Kommentar

Kampen om fotballen: Ikke hold barna for narr!

Av Leif Welhaven

FORTSATT NEI: Barn får fortsatt ikke lov til å trene med kontakt, til tross for at et lite håp ble tent tidligere i uken. Foto: Bjørn S. Delebekk

De yngste fotballspillerne fortjener en skikkelig forklaring dersom det skal forbli slik at de må holde en meters avstand. I stedet rammes barna av unødvendig surr og rot fra voksne.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Uansett hvor godt eller dårlig det faglige grunnlaget er for fortsatt kontaktnekt, har fotballspillende norske barn grunn til å føle seg holdt for narr.

Én ting er feilinformasjonen som oppstod mandag. Da kunne foreldre til 1-4. klassinger en liten stund fortelle barna om grønt lys for trening med kontakt i avgrensede grupper.

Hurra!

les også NFF bekymret og forvirret – får beskjed om at coronavettregler brytes

Hvor stor den samlede skuffelsen hos de små var landet rundt da kontrabeskjeden kom, er det nesten ikke mulig å forestille seg.

Akkurat dette skyldtes en tabbe hos Norges idrettsforbund, som hadde feiltolket regjeringens veileder. Det er i seg selv selvsagt ikke bra, men problemet med behandlingen av barnefotball går dypere enn en enkelt kommunikasjonsfeil hos NIF.

Noen dager før hadde statsråden med idrett i porteføljen, Abid Raja, tent et håp fra podiet. Han snakket om at den kommende veilederen trygt skulle legge til rette for å kunne drive idrett på en litt mer normal måte, «kanskje for eksempel ved å spille kamp mot andre i treningsgruppa si».

les også Helsedirektoratet avviser at yngre barn kan ha fysisk kontakt på idrettsbanen

Samme kulturminister gikk mandag ut på Twitter og uttrykte glede over ja til kontaktidrett for de minste, men deretter ble den tweeten slettet.

Hvordan har da kommunikasjonsflyten vært internt i myndighetsapparatet?

Ytterligere komplisert blir bildet av informasjonen VG nå kan legge frem, om hva Folkehelseinstituttet (FHI) har uttalt om fotball og kontakt.

Her er det verdt å minne om at vurderingen til nettopp FHI nylig lå til grunn for den enormt intense fotball-lobbyen for å la elitefotballen rulle under et strengt regime. I notatet ordlegger smittevernekspertene seg på en måte det er svært vanskelig å lese annerledes enn at de vil åpne for kontaktfotball i bredden.

les også Hockeygutta fra VM-nei til garderobenekt

Eller er det andre tolkninger av følgende?:

«Idrett eller aktivitet hvor det er mulig å holde minst 1 meters avstand i den største delen av tiden eller hvor man kan tilpasse aktiviteten slik at man oppfyller dette, vurderes som lav risiko og bør kunne åpnes for. For eksempel fotball hvor man har nær kontakt under 1 meter i veldig korte tidsrom utgjør liten risiko».

Her er det vanskelig å forstå at innholdet ikke har vært tema i samtaler med idrettsorganisasjonene. Dessuten er ordene vanskelig å få til å rime med den konsensusen som nå visstnok råder om enmeterskravet hos Helsedirektoratet og FHI.

Når situasjonen er såpass forvirrende for voksne, hvordan oppfattes dette da hos barn?

Problemene for barna har imidlertid enda flere dimensjoner. En av disse er at begrepet breddefotball ofte er for lite differensiert i det offentlige ordskiftet.

«Topp vs bredde» er gjerne narrativet, men i en smittesammenheng er det ikke nødvendigvis synonymt å slippe løs 8-åringer og 8. divisjon for voksne.

Vi har vært gjennom en ekstremt elitefokusert debatt, der opposisjonen på Stortinget brukte Eliteserien knallhardt, men det er ikke blitt like mye problematisert hva grunnlaget er for at de små ikke i det minste kan få ha kamplignende øvelser i faste grupper.

Er det nå på tide at noen spisser og snakker barnas sak?

Det er verdt å minne om at smittevernmyndighetene mener at barn er lite utsatt, at de får overveiende mild sykdom og ikke ser ut til å være viktige smittekilder for andre.

Nå viser en temperaturmåler fra Norges Fotballforbund at kun 30 prosent av klubbene har aktivitet i barnefotballen. Det viser alvorlighetsgraden i problemet, og aktualiserer behovet for en bedre og mer spesifikk begrunnelse for hvorfor dagens linje må følges. Og hvis en slik ikke finnes, er det kanskje på tide å revurdere status.

Regjeringen understreker igjen og igjen at barn og unge skal komme først. På visse områder er dette inntil videre en sannhet med betydelige modifikasjoner.

Publisert: 14.05.20 kl. 08:56

Fra andre aviser