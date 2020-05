NÆRMER SEG: Ada Hegerberg er nesten i like godt humør som hun var her, da hun vant Champions League etter hat trick i 2019-finalen. Nå kan hun nemlig jogge igjen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Hegerberg på vei tilbake: – Som julaften for meg

Denne uken var Ada Hegerberg (24) tilbake i rolig jogg for første gang siden den alvorlige kneskaden i januar.

Den norske fotballstjernen publiserte tirsdag et klipp på sosiale medier der hun jogger på en tredemølle. «Føler meg som et barn igjen», skrev Hegerberg på Twitter.

I en uttalelse til VG forteller Lyon-spilleren, som for øyeblikket befinner seg i polske Poznan med ektemannen Thomas Rogne, om en opptrening som hittil har gått knirkefritt.

– Jeg er inne i min fjerde måned med rehabilitering. Så langt har det gått bra! Alt går etter planen, sier Hegerberg.

– Jeg begynte å løpe igjen og det føles veldig bra. Det er som julaften for meg. Jeg føler meg ekstremt bra og selvsikker, og jeg kan se forbedring dag for dag, som hjelper meg med å bygge selvtilliten som trengs for å komme meg tilbake, sier 24-åringen.

Hun har tilbragt de siste ukene i et nedstengt Lyon før hun omsider fikk muligheten til å reise til Polen. «Det tok tid, men jeg fant ham», skrev Hegerberg til et Instagram-bilde sammen med Rogne tirsdag.

Snart kan det være aktuelt å vende hjem til Norge en tur.

– Jeg beveger meg inn i styrke- og kondisjonsfasen, og håper at jeg kan begynne å røre ballen i løpet av den neste drøye måneden. Kanskje i Norge, sier Hegerberg.

Ifølge det franske nyhetsbyrået AFP og radiostasjonen RMC kan Hegerbergs Lyon snart kalle seg seriemestere for 14. gang på rad. Lyon hadde tre poengs forsprang til PSG da ligaen ble stanset som følge av coronaviruset, og nylig ble det klart at det ikke kan arrangeres profesjonell idrett i Frankrike før tidligst i september.

Nå skal en gullavgjørelse være tatt, men den er foreløpig ikke offisielt bekreftet. Derfor ønsker Hegerberg foreløpig ikke å uttale seg om det.

Publisert: 13.05.20 kl. 18:22

