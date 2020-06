Straffedrama da Sandefjords innbyttere senket Odd

SKIEN (VG) (Odd - Sandefjord 1–2) Brasilianske Ze Eduardo hadde så vidt entret kuntgresset på Skagerak da han stanget inn 1–0-målet i seriepremieren. Så ble det dramatikk i Sandefjords straffefelt.

– Dette er blytungt. Det ser ut som straffe, for han hindrer jo Markus når han skyter. For meg er det straffe, sier Odd-trener Jan Frode Nornes til Eurosport - og legger til at det «lugger litt» offensivt for Odd i seriepremieren.

På overtid kontret Sivert Gussias inn 2–0-scoringen for Sandefjord, som til slutt ble avgjørende, etter at Odd hadde ropt på straffespark i motsatt ende.

Markus Kaasa var alene gjennom, men ble tilsynelatende høvlet ned bakfra av Sandefjord-stopper Lars Grorud. Odd-spillerne omringet dommer Ola Hobber Nilsen etter at Sandefjord benyttet høvet til å score.

Score gjorde også Simen Nordli, som leverte en kandidat til årets mål fra Aalesund:

Innbytterfest

Gussiås var den andre innbytteren som scoret for Sandefjord i Skien. Brasilianske Ze Eduardo ble byttet inn i det 82. minutt for angriper George Gibson og jogget rett opp på et hjørnespark for Odd.

Der steg han til værs og stanget hjørnesparket fra William Kurtovic forbi Odd-keeper Sondre Rossbach, via Fredrik Nordkvelle.

– Jeg elsker det, for å være ærlig. Det er veldig gledelig å se hvordan de bidrar til kampen, sier Sandefjord-trener Marti Cifuentes til Eurosport, om å ha muligheten til å benytte flere bytter.

Trøstemål

Men Odd fikk gehør fra dommer Ola Hobber Nilsen kort tid etterpå da Ze Eduardo felte Josua Kitolano i feltet.

Torgeir Børven reduserte til 1–2, men det ble med et trøstemål for Odd i seriepremieren.

Fjorårets toppscorer, som ifølge VGs opplysninger skal ha takket ja til et tilbud fra Rosenborg, klarte ikke prege oppgjøret i spesielt stor grad.

Legger man godviljen til, kan Børvens to svake skudd i hver av omgangene regnes som halvsjanser.

Erik Brenden var nærmest for Sandefjord i første omgang. 26-åringen ble flikket gjennom og kom alene med Odd-keeper Sondre Rossbach. Avslutningen gikk knallhardt rett i brystet på målvakten, men returen ble klarert til et hjørnespark.

– Vi hadde våre sjanser, og vi gjorde en god innsats i dag. Det er fortsatt mye å forbedre, men dette var en god start, sier Sandefjord-trener Marti Cifuentes.

