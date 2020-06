Odd-profilen freser etter straffedrama: – Ikke godt nok

SKIEN (VG) (Odd - Sandefjord 1–2) Rett i forkant av Sandefjords matchvinnerscoring, ble Odd-spiller Markus Kaasa tilsynelatende snytt for straffe i motsatt ende.

– Dommeren gjør ikke jobben sin, det er enkelt og greit. Det er tre straffesituasjoner, og minst to av dem er straffe. Hvis han treffer på én av tre, det er ikke godt nok. 33 prosent uttelling som dommer på toppnivå er ikke godt nok, sier en tydelig frustrert Vebjørn Hoff til VG.

På overtid kontret Sivert Gussias inn 2–0-scoringen for Sandefjord, som til slutt ble avgjørende, etter at Odd hadde ropt på straffespark i motsatt ende.

Markus Kaasa var alene gjennom, men ble tilsynelatende høvlet ned bakfra av Sandefjord-stopper Lars Grorud. Odd-spillerne omringet dommer Ola Hobber Nilsen etter at Sandefjord benyttet høvet til å score. VG har kontaktet Hobber Nilsen for et tilsvar, men han har foreløpig ikke respondert.

– Dette er blytungt. Det ser ut som straffe, for han hindrer jo Markus når han skyter. For meg er det straffe, sier Odd-trener Jan Frode Nornes til Eurosport - og legger til at det «lugger litt» offensivt for Odd i seriepremieren.

Innbytterfest

Gussiås var den andre innbytteren som scoret for Sandefjord i Skien. Brasilianske Ze Eduardo ble byttet inn i det 82. minutt for angriper George Gibson og jogget rett opp på et hjørnespark for Odd.

Der steg han til værs og stanget hjørnesparket fra William Kurtovic forbi Odd-keeper Sondre Rossbach, via Fredrik Nordkvelle.

– Jeg elsker det, for å være ærlig. Det er veldig gledelig å se hvordan de bidrar til kampen, sier Sandefjord-trener Marti Cifuentes til Eurosport, om å ha muligheten til å benytte flere bytter.

Trøstemål

Men Odd fikk gehør fra dommer Ola Hobber Nilsen kort tid etterpå da Ze Eduardo felte Josua Kitolano i feltet.

Torgeir Børven reduserte til 1–2, men det ble med et trøstemål for Odd i seriepremieren.

Fjorårets toppscorer, som ifølge VGs opplysninger skal ha takket ja til et tilbud fra Rosenborg, klarte ikke prege oppgjøret i spesielt stor grad.

Legger man godviljen til, kan Børvens to svake skudd i hver av omgangene regnes som halvsjanser.

Erik Brenden var nærmest for Sandefjord i første omgang. 26-åringen ble flikket gjennom og kom alene med Odd-keeper Sondre Rossbach. Avslutningen gikk knallhardt rett i brystet på målvakten, men returen ble klarert til et hjørnespark.

– Vi hadde våre sjanser, og vi gjorde en god innsats i dag. Det er fortsatt mye å forbedre, men dette var en god start, sier Sandefjord-trener Marti Cifuentes.

