KAN REDDES AV DOMSTOL: Haitam Aleesamis Amiens og Ruben Gabrielsens Toulouse kan slippe nedrykk med sine klubber etter at en fransk domstol suspenderte nedrykkene fra Ligue 1. Foto: AFP

Fransk domstol stopper nedrykk for Gabrielsen og Aleesami

Den øverste statlige domstolen har bestemt at nedrykkene til de franske klubbene Amiens og Toulouse suspenderes.

Oppdatert nå nettopp

Det skriver franske Conseil D'Etat, den øverste statlige domstolen, i en pressemelding.

Amiens og Toulouse, med henholdsvis Haitam Aleesami og Ruben Gabrielsen på hvert sitt lag, lå på nedrykksplass da franske Ligue 1 ble avsluttet ti runder før slutt på grunn av corona-krisen.

Domstolen har bestemt at nedrykkene suspenderes og har gitt den franske ligaforeningen i oppgave å revurdere oppsettet for Ligue 1 kommende sesong. Avgjørelsen rundt formatet for sesongen 2020/2021 i Ligue 1 må tas før 30. juni, skriver domstolen i pressemeldingen.

Amiens valgte å gå rettens vei med krav om at avgjørelsen om nedrykk ble kjent ugyldig. Toulouse skal ha støttet opp om dette. Amiens ønsket heller en midlertidig utvidelse av ligaen til 22 lag.

Toulouse har lagt ut en uttalelse hvor de uttrykker at de er fornøyde med domstolens avgjørelse.

– Vi vil stille oss til rådighet til de styrende organene i fransk fotball for å hjelpe med å bestemme hvordan ligaen skal organiseres, skriver klubben i uttalelsen.

I Skottland ble også sesongen avsluttet grunnet corona-pandemien. Heart of Midlothian lå på nedrykkplass i den skotske toppdivisjonen.

Klubben uttalte til BBC at å gå rettens vei ville koste mindre enn et «urettferdig» nedrykk. I en pressemelding sier de at «ingen klubb bør bli urettferdig straffet» i denne situasjonen og at de ønsker å ta rettslige skritt.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Ruben Gabrielsen og Haitam Aleesami uten hell.

Publisert: 09.06.20 kl. 17:01 Oppdatert: 09.06.20 kl. 17:25

