TAR OPP JAKTEN: En Pål André Helland i god form er klar for å kjempe med regjerende seriemester Molde og duoen Fredrik Aursnes/Eirik Hestad om Eliteserie-trofeet.

Generalprøveuke for eliteserielagene: Slik blir siste test

Rosenborg og Molde blir ansett som to av de største favorittene til å stikke av med seriegullet i 2020. Her kan du få oversikt over hvordan uken blir for dem og deres største utfordrere i årets Eliteserie – og hvordan de har gjort det hittil i oppkjøringen.

Nå nettopp

Eliteseriestarten 16. juni nærmer seg med stormskritt. Siden trening med kontakt ble tillat etter Coronapausen har det vært et par intense uker for å få lagene klare til avspark.

Slik har det gått i treningskampene, og dette er klubbenes generalprøver:

Aalesund:

Har allerede spilt sin generalprøve. Obos-laget Sogndal var motstander, og AaFK tapte 0–1.

Skader har vært tema i Aalesund, som blant annet må klare seg uten Torbjørn Agdestein (korsbånd) i 2020-sesongen. Trener Lars Bohinen manglet hele seks spillere i Sogndal-kampen.

– Dette var som forventet når vi ikke har spilt en kamp på tre måneder. Det blir et helt annet tempo i en kamp, enn det vi klarer å produsere på trening. Men samtidig synes jeg vi klarte å spille av Sogndals press i store deler av kampen, sa Bohinen til Sunnmørsposten.

Bodø/Glimt

Sølvvinnerne fra i fjor tok turen ned til Trondheim og tapte 0–1 i sin første test mot Rosenborg.

Tirsdag blir det Oslo-tur på de gule og et oppgjør mot Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga.

Den kampen ser du på VG + 14:00.

Brann

Bergenserne har den siste tiden fått mest oppmerksomhet for Vegard Forrens frieri.

Men de har også rukket å spille to treningskamper. Først ble det et tungt tap i Haugesund med 0–3. Deretter slo de tilbake mot etter scoringer av Gilbert Koomson og Daouda Bamba til 2–0.

Mandag venter regjerende seriemester Molde på bortebane.

Kampen sendes direkte på Dplay fra klokken 12:00.

FK Haugesund

De knuste, som nevnt, vestlandsrivalene fra Bergen på eget gress, etter to mål av Benjamin Källman. Kevin Krygård gjorde det siste målet i 3–0-seieren.

Så ble det ned på jorden med 1–1 mot Obos-klubben Øygarden FK.

Onsdag venter Viking i siste test.

Kristiansund

Det ble en målrik affære da de reiste til Molde og tapte 2–4. Bendik Bye og Pemi Moumbagna scoret for KBK.

Tirsdag reiser de til Lillestrøm for generalprøve på Romerike.

Mjøndalen

To tap er det blitt for bruntrøyene. Først i Drammen hos Strømsgodset (1–2). Så ble det en ny smell mot Vålerenga som vant 2–0 på Consto Arena torsdag.

Onsdag blir det match mot nyopprykkede Sandefjord borte.

Molde

Det er store forventninger til den regjerende seriemesteren også i år. I 1–2-tapet for Sogndal i første treningskamp var det lite å skrive hjem om. De slo imidlertid kraftig tilbake med fire scoringer mot Kristiansund (4–2). Mål fra Tobias Christensen, Eirik Ulland Andersen, Marcus Holmgren Pedersen og Erling Knudtzon vitner om god bredde i laget. Det blir det bruk for i et tett program.

Mandag venter Brann på motsatt banehalvdel.

Odd

Jan Frode Nornes er ny sjef etter epoken med Fagermo som skiensgeneral. Odd tapte 1–2 for Sarpsborg 08 30 mai.

Nykommer «Kachi» scoret der. Det gjorde han også hjemme mot Start forrige uke. Der ble fjorårets toppscorer Torgeir Børven matchvinner.

Generalprøven blir borte mot Stabæk tirsdag.

Rosenborg

Mye uro i fjor. Endte til slutt med bronsemedalje i Eliteserien. Nå meldes det om en totalforvandlet stemning i troppen i Trondheim, og de går for gull.

Nykommer Kristoffer Zachariassen ble matchvinner i 1–0-seieren over Bodø/Glimt.

Mot Obos-nykommer Stjørdals-Blink satt det langt inne å få en seier. Men klubblegende Harald Martin Brattbakks sønn, Filip, kom inn og var involvert i to mål i løpet av ti minutters spill. Seier 3–1. Carlo Holse, Birger Meling og Erik Botheim sto bak de andre målene.

Tirsdag er det generalprøve mot Ranheim fra 1. divisjon.

Sandefjord Fotball

Rykket opp igjen til Eliteserien i høst. Tunt økonomi gjør at de må kjempe hardt med en tynn stall for å beholde plassen i år.

Martí Cifuentes’ menn åpnet etter pausen med 1–3-tap for Sarpsborg 08. Erik Brenden scoret trøstemålet.

Ny mulighet onsdag, mot Mjøndalen.

Sarpsborg 08

To seire etter coronaoppholdet. Først slo de Odd 2–1 etter mål av Nicolai Næss og Alexander Jakobsen med mål.

Så ble det 3–1 mot Sandefjord. Mustafa «Mos» Abdellaoue, Joachim Soltvedt og innbytter Mohamed Ofkir med én nettkjenning hver.

Start hjemme i generalprøven onsdag. Klarer de tre av tre?

Stabæk

Måtte se seg slått 1–0 av Strømsgodset i første treningskamp. En svak en sådan.

Får en mulighet til å rette opp inntrykket før seriestart – mot Odd hjemme på tirsdag.

Start

Rykket opp etter kvalik-thrilleren mot Lillestrøm i høst. Nå får kristiansanderne endelig åpnet eliteseriesesongen.

I kamp har det blitt tap 1–2 for Odd. Eman Markovic scoret et nydelig mål i den kampen.

Onsdag reiser de til Sarpsborg.

Strømsgodset

Henrik Pedersens mannskap er sultne på suksess i år. Kanskje får han hjelp av en nysignering fra Latvia.

For Jānis Ikaunieks scoret både i 2–1-seieren over Mjøndalen og ble matchvinner i 1–0-seieren over Odd.

Prøver på et slags «hat trick» med Raufoss hjemme på tirsdag.

Viking

Hørt om Sebastian Sebulonsen (20)? Hvis ikke, er det greit å merke seg navnet. Som innbytter scoret han to Viking-mål da nabo Sandnes Ulf ble slått 3–1 lørdag kveld.

Sebulonsen rykket ned til 3. divisjon med Sola i fjor, men Viking valgte likevel å hente 20- åringen. Han er egentlig midtbanespiller, men har også spilt spiss. Ylldren Ibrahimaj scoret Vikings siste mål.

De møter Sandnes Ulf igjen på lørdag, men først en kamp til – Mot FK Haugesund onsdag.

Vålerenga

To kamper to dager på rad forrige uke. Først matchet en antatt førsteellever seg mot Mjøndalen. Der tok de en fortjent 2–0-seier etter scoringer av Bård Finne og Matthías Vilhjálmsson. Fredag ble det tap 1–2 for Obos-laget Jerv. Men da spilte ingen av dem som startet dagen før. Peter Godly Michael scoret VIFs mål.

Tirsdag ser du Vålerengas generalprøve mot Bodø/Glimt på VG + fra 13:45.

