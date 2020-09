SKUFFET: Mark Noble likte ikke at West Ham solgte Grady Diangana til en Premier League-rival. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Mark Noble ut mot egen klubb: – Skuffet, sint og trist

West Ham-kaptein Mark Noble (33) er rasende etter salget av Grady Diangana (22) til West Bromwich.

Nå nettopp

33-åringen luftet sin frustrasjon på Twitter etter at overgangen ble offentliggjort.

– Som kaptein for denne fotballklubben er jeg ekstremt skuffet, sint og trist over at Grady har dratt. En flott fyr med en stor fremtid, skriver Noble etterfulgt av fem utropstegn.

Kapteinens melding har vakt stor oppsikt i britiske medier. Noble er – akkurat som Diangana – oppfostret i West Ham, og en rekke supportere har også uttrykt sinne og irritasjon etter at «The Hammers» lot spilleren gå. Nobles midtbanekollega i West Ham, Declan Rice, har likt Twitter-meldingen.

Klubben har uttalt at det var vanskelig å gi slipp på Diangana, men har forsvart salget og sagt at de vil reinvestere i andre spillere.

– Vi tror dette vil gi oss de beste mulighetene til å skape et velbalansert lag som kan konkurrere i Premier League, og som gjør det mulig å nå våre ambisjoner for denne sesongen, skriver West Ham i en pressemelding.

Klubben mener også at konkurransen i Dianganas posisjon ville blitt for tøff, og nevner navn som Felipe Anderson, Michail Antonio, Pablo Fornals, Robert Snodgrass og Andrij Jarmolenko.

West Ham skal ha fått i overkant av 200 millioner kroner for spilleren som er oppfostret i deres eget akademi. Diangana stoppet på 21 A-lagskamper for West Ham.

OVERGANG: Grady Diangana forlater moderklubben og skal spille for West Bromwich neste sesong. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Han var på utlån hos West Bromwich forrige sesong, og hjalp klubben til opprykk til Premier League. I løpet av sesongen leverte han åtte mål og seks assist fra kanten.

Nå er altså overgangen til West Bromwich gjort permanent, og vingen kommer til å møte moderklubben kommende sesong.

– West Ham var alt jeg kjente til før jeg dro på utlån forrige sesong. Jeg er sikker på at folk vil forstå at jeg synes det er trist å dra, sier Diangana på West Bromwichs hjemmesider.

Han skal spille under Slaven Bilic, som tidligere har vært manager i nettopp West Ham.

– Jeg tror på fotballen vi spiller under Slaven. Jeg tror vi er klar for utfordringen som venter, for hvis du ikke kan holde på ballen i Premier League kommer det til å bli tøft, sier Diangana.

Han ble klubbens andre signering fredag, da midtstopper Cédric Kipré fra Wigan ble meldt klar tidligere på dagen.

VG+ viser West Ham mot Bournemouth lørdag kl. 16.00

VGs tips: West Ham-seier.

Nå er det bare en uke til ligasesongen starter for begge lagene, og dagens kamp er en West Ham-sponsors årlige cupfinale på denne tiden av året på London Stadium.

Begge lag kjempet i bunnsjiktet i forrige Premier League-sesong. West Ham viste til tider hva de er laget av med hjemmeseier over Man.Utd., og dobbelt-triumf over Chelsea. Dagens motstander ble slått 4–0 i tilsvarende ligakamp i januar.

David Moyes fikk managerjobben ved nyttår, og ny toppdivisjonskontrakt var nok til at han fremdeles er West Ham-sjef. Om han har det i seg til å løfte West Ham på tabellen får tiden vise. Akkurat i dag må skotten unnvære noen av sine aller beste grunnet landskamper.

Bournemouth seiret i kun to av 13 siste ligamatcher (2–2–9), og rykket ned etter fem år i toppdivisjonen. Manager Eddie Howe er erstattet med Jason Tindall. Og spørsmålet er hvor mange av de beste spillerne er det klubben klarer å beholde.

West Ham har vunnet samtlige tre treningskamper. Og vi aner at det er nye tider for Championship-klubben Bournemouth. Hjemmeoddsen står til 1,95, spillestopp er kl. 15.55 og VG+ viser kampen.

Publisert: 05.09.20 kl. 12:47

