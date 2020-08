NY BARCA-SJEF: Ronald Koeman da han ble presentert som ny Barcelona-trener 19. august. Foto: Joan Monfort / AP

Bergdølmo om gamlesjefen: Bruker ikke tid på spillere som vil bort

Ronald Koeman (57) får verdens kanskje vanskeligste trenerjobb når han skal forsøke å gjenreise Barcelona, ifølge hans tidligere Ajax-elev André Bergdølmo (48).

– Jeg tror ikke han bruker energi på spillere som ikke vil være i klubben. Messi er god, for all del, men hvis han ønsker seg vekk, er det bort og vekk med ham, sier Bergdølmo til VG.

Mens Lionel Messi har levert sin avskjedssøknad, er fremtiden også uviss for en rekke andre Barcelona-stjerner. Luis Suárez skal ha fått beskjed om at han kan forlate klubben, der det skal utspille seg en maktkamp mellom etablerte spillere og styret.

– Alle vil sammenligne Koemans Barcelona med det klubben har oppnådd de siste tiårene, og spesielt under Pep Guardiola. Han får en av de vanskeligste jobbene i fotballverdenen, mener Bergdølmo.

Den gamle landslagsbacken, med en fortid i klubber som Lillestrøm, Rosenborg, Ajax og Dortmund, mener gamlesjefen er en meget sterk leder og menneskekjenner.

– Fryktelig god

Med sitt rødlige hår og praktfulle tilslag var Ronald Koeman et ikon som spiller for Ajax, PSV og Barcelona på 80- og 90-tallet. Han ble seriemester åtte ganger, fire av dem på rad under Johan Cruyff i Barcelona, men det er neppe noe som slår EM-triumfen med Nederland i 1988.

Cross-pasninger, frispark, langskudd og straffespark ble kjennemerker for Koeman, som tross sin defensive rolle endte på over 200 scoringer for klubb- og landslag.

GAMMEL AJAX-HELT: Spissen Mido feirer mål sammen med André Bergdølmo mot i 2002. Foto: BAS CZERWINSKI / AP

– Jeg tror han kommer til å løfte frem mange spillere som ikke har kommet helt frem i søkelyset. Man sier gjerne at «er du god nok, er du gammel nok». Koeman er en som setter handling bak ordene, sier Bergdølmo.

– Han vil ha en samlet spillertropp der alle yter maks, og der er han flink. Han er fryktelig god med mennesker, og han er stort sett bare positiv, beskriver han.

I «The Spanish Football Podcast», med blant andre The Guardian-korrespondent Sid Lowe, diskuteres det om Koeman er hentet til Barcelona for å gjøre den «skitne jobben», det vil si å ta makten tilbake til manager- og styrerommet.

Det påpekes at det ikke var spesielt vellykket da Koeman kastet David Albelda, målvakt Santiago Canizares og kantspilleren Miguel Angel Angulo ut av Valencias A-lag i 2007.

– Er han hentet som en ryddegutt?

– Kanskje. Han har helt sikkert lært av Valencia-perioden, og jeg kjenner ikke til hvor mye han ryddet opp i Southampton og Everton. Men jeg tror han klarer det med bravur i Barcelona. Klubben er viktigst, ikke spilleren.

– I Barcelona har spillerne kanskje vært større enn klubben en periode. Kanskje ikke så rart med Messi, som er tidenes beste fotballspiller, og en verdenspresse som naturligvis hausser det opp, sier Bergdølmo.

– På feltet er det treneren som skal bestemme, og der er Koeman god, legger han til.

Koeman startet som assistenttrener i Nederland og Barcelona, før han fikk sin første sjefsjobb i Vitesse og senere Ajax, hvor han ble ligamester med Bergdølmo på laget i 2001/02 – og etter at nordmannen dro i 2003/04.

I Ajax måtte han holde styr på unge kranglefanter som Zlatan Ibrahimovic og Mido. Koeman har uttalt at det var lærerikt for en ung trener.

– Zlatan var god på trening, men Koeman måtte forklare gang på gang at han ikke kunne holde på sånn i kamp. Etterhvert knekte han koden. I episoden mellom Zlatan og Mido (der Mido kastet en saks mot Zlatan i garderoben), var han helt outstanding. To timer etter at Koeman fikk høre om det var Mido på andrelaget, og han spilte aldri mer for Ajax, forteller Bergdølmo.

Koeman har siden Ajax-årene vært innom Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton og Everton – med vekslende uttelling. Han vant ligaen med PSV, fikk med seg en cuptittel i en ellers skuffende Valencia-tid og sterke plasseringer med Southampton i Premier League (7. og 6. plass).

Som landslagssjef har han de siste årene fått fart på Nederland, som greit kvalifiserte seg til det kommende EM-sluttspillet, landets første mesterskap siden 2014.

Bergdølmo mener Koeman har Barcelonas grunnfilosofi langt inn i ryggmargen.

– Den kommer jo fra Ajax. 4-3-3 er grunnprinsippet, og så kan man tilpasse litt etter hvilke spillere man har. Det er «ballpossession» med en grunn, der man skaper og utnytter rom hos motstanderen.

