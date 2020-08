KUNNE VUNNET: Neymar og særlig Robert Lewandowski ville ligget godt an til å vinne Gullballen dersom den hadde blitt delt ut i år. Foto: EPA / AP

Superduell med bismak: – Må kanskje ta en prat med FIFA-presidenten

Neymar (28) og Robert Lewandowski (31) skal søndag kveld gjøre opp om Champions League-trofeet. Under normale omstendigheter ville det kanskje også vært en direkte duell om å vinne Gullballen.

På papiret er det ingen som når polakken til knærne i 2020 foran Bayerns finalemøte med Paris Saint-Germain:

Bare på de fire utslagskampene i Champions League har Lewandowski levert fem mål og seks målgivende pasninger. I ligaen har han banket inn 15 mål siden årsskiftet. Han scoret også to mål i åttedelsfinalen i cupen, ett i semifinalen og to i finalen.

Med slike statistikker, en ligatittel, et cupgull og en eventuell Champions League-triumf i Lisboa ville 31-åringen trolig vært selvskreven som vinner av Ballon d’Or.

Det er bare ett problem: Prisen deles ikke ut i år. Det franske fotballmagasinet France Football besluttet for første gang siden opprettelsen i 1956 å avlyse den tradisjonsrike kåringen på grunn av coronavirusets innvirkning på internasjonal fotball.

Bayern-sjef Karl-Heinz Rummenigge synes ikke noe om avgjørelsen.

– Robert er inne i karrierens beste sesong. Dessverre har France Football bestemt ikke å dele ut Ballon d’Or. Han hadde fortjent å få den i år. Bortsett fra Frankrike har alle de andre ligaene fullført sesongen sin. Jeg må kanskje ta en prat med FIFA-presidenten (Gianni Infantino) og be ham prøve å overbevise France Football, uttalte tyskeren nylig ifølge L’Équipe.

– Hvis jeg hadde vært Lewandowski, ville jeg startet en underskriftskampanje for at trofeet deles ut likevel. Jeg kan ikke tro at de har avlyst det. Det er grusomt, det er det rette ordet for å beskrive det. Lewandowski fortjener å vinne prisen. Det vil være fryktelig urettferdig om han går glipp av det, sa Manchester United-legenden Rio Ferdinand til Team Talk i forrige uke.

Det er ikke første gang Lewandowski og France Football ikke spiller på lag. I 2016 reagerte spissen slik da han ble rangert som verdens 16. beste spiller:

Som vanlig nevnes også Cristiano Ronaldo og Lionel Messi som mulige vinnere av prisen. Det samme gjelder Karim Benzema etter hans herjinger med Real Madrid. Men ingen av dem tok seg lengre enn til kvartfinale i Champions League. Neymar, derimot, har omsider klart å ta PSG til finalen etter å ha vært skadet i de avgjørende kampene de siste sesongene.

28-åringen scoret hverken i kvart- eller semifinalen, men viste et nivå han knapt har vist tidligere. Mot Atalanta fullførte han 16 driblinger – flest av noen spiller i Champions League siden Messi mot Manchester United i 2008.

Neymar gjorde seg gjeldende med en målgivende pasning i begge kampene og scoret også i begge kampene mot Borussia Dortmund før coronaviruset satte fotballverdenen på vent. Den franske cupfinalen mot Saint-Étienne var det også superstjernen som avgjorde.

– Hvis vi vinner Champions League, ville Neymar selvfølgelig vært i posisjon til å vinne trofeet dersom det hadde blitt delt ut. Det er skjebnen hans å vinne et sånt trofé, uttalte lagkamerat Kylian Mbappé på pressekonferansen etter semifinaleseieren over RB Leipzig.

Den franske 20-åringen mener nok innerst inne at han selv fortjener å bli regnet som verdens beste, men han har 15 år til på seg for å stikke av med individuelle priser.

For Lewandowski var det kanskje siste sjanse.

Publisert: 23.08.20 kl. 15:31

