UTE I KULDEN: Mens lagkameratene fikk kjørt seg på kunstgresset på Aker Stadion, satt Mats Haakenstad på tribunen og bivånet det hele. Foto: Fredrik Hagen

Haakenstad i fryseboksen – frir til klubber: – Må vende nesen andre veier

MOLDE (VG) Gjenforent med sin tidligere trener Arne Erlandsen (60) håpet Mats Haakenstad (26) at den finske toppklubben KuPS kunne være et fint springbrett, men i 0–5-tapet for Molde var høyrebacken ikke engang med i troppen.

– Det er ikke alltid at jeg forstår hvorfor, men jeg respekterer det bare, sier Haakenstad.

I januar signerte den tidligere Lillestrøm signerte en ettårskontrakt med den finske seriemesteren.

I vinter var han inne i varmen i laget fra Kuopio, men etter å ha operert for idrettsbrokk (Gilmore’s groin), har det blitt knapt med sjanser, til tross for at han har vært skadefri lenge.

– Fra seriestart har det ikke vært noe å skylde på som heter skader eller noe sånt. Da har jeg vært klar fra dag én. Da er det han som har vurdert at jeg ikke skal spille.

– Hvorfor får du ikke spille nå, da?

– Det er ikke alltid godt å si. Jeg prøver å tenke over det selv også. Jeg jobber hardt på trening og føler at det er noe som kjennetegner meg. Jeg har prøvd å stille ham spørsmål om hvorfor jeg ikke spiller, uten at jeg har blitt så veldig mye klokere av det. Det er ikke helt lett å forstå alltid, sier Haakenstad, og legger til:

– Derfor har jeg bare prøvd å respektere det og jobbe hardt videre, uten at det har lønnet seg så veldig.

ISFRONT: Mats Haakenstad kjøper ikke forklaringen om at han ikke får spille fordi han har vært syk og skadet. Foto: Fredrik Hagen

Og om Haakenstad mente han burde fått spille tidligere, endret nok ikke et hullete KuPS-forsvar på det i 0–5-tapet på Aker Stadion.

VG spurte Arne Erlandsen om status rundt Haakenstad på pressekonferansen etter kampen.

– Han var jo inne på laget i vinter, og så ble han operert. Så har vi gjort det ok, og det har vært litt sykdom og lite treninger. Så det er det som er årsaken.

– Er han på vei vekk?

– Nei, det… Han er jo under kontrakt med oss så vi får se hva som skjer. Men det er klart det er ikke noen ønskelig situasjon for han heller, sånn som det er nå.

LSK-FORTID: Mats Haakenstad forlot Lillestrøm etter forrige sesong. Her er han etter en tøff opplevelse på Aspmyra, hvor den febersyke høyrebacken fikk kjørt seg mot Amor Layouni. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Erlandsen la til at det kan bli en ledig plass etter at venstrebacken brakk nesen i onsdagens kamp.

– Så det er det å være klar til å ta plassen når du får sjansen. Det er opp til spillerne selv å benytte sjansen gjennom det å være klar når du får muligheten, sier han.

Kanskje må de avgjøre uenigheten med en ny runde i benken:

Mats Haakenstad tror at den eneste løsningen er å komme seg vekk fra byen med 120 000 innbyggere i «de tusen sjøers land».

– Nå har vi spilt halve sesongen og jeg har ikke spilt et eneste sekund, så da er det jo klart at man å vende nesa andre veier og titte på andre alternativer. I mitt hode er det den eneste løsningen.

– Har du en beskjed til norske klubber som eventuelt jakter en back?

– Nei, altså... Jeg er på hugget og har trent mye og bra i flere måneder siden sesongen startet. Hvis noen vil ha en som er sulten og i god form, så er jeg villig til å se på det med en gang.

Mats Haakenstads tidligere lagkamerat, Gary Martin, stusset over klubbvalget:

