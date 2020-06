ENDRET ALT: Etter at Ada Hegerberg vant Ballon d’Or i 2018, har hun signert flere lukrative sponsorkontrakter. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Ada Hegerberg signerte gigantavtale: – Utrolig rått

Utstyrsgiganten Nike satser stort på Ada Hegerberg (24), som blir ny global ambassadør for det kjente merket.

For mindre enn 20 minutter siden

Den norske fotballstjernen har signert en lukrativ langtidsavtale, med varighet i «minst 10 år», og blir et av deres kvinnelige ansikt utad på verdensbasis i likhet med blant andre tennisstjernene Serena Williams og Naomi Osaka. Blant de største mannlige navnene i Nike-stallen er LeBron James (basket) og fotballstjernene Cristiano Ronaldo og Kylian Mbappé.

Ifølge VGs opplysninger skal sponsorkontrakten ha en totalramme på drøyt ti millioner kroner.

– Det er veldig oppløftende og motiverende, og et stort steg i karrieren min. Dette kan være med på å ta meg til neste nivå. Jeg tror det blir utrolig rått, sier Hegerberg til VG. Hun ønsker ikke å kommentere summer i avtalen.

Lyon-spissen, som for tiden er i opptrening etter en alvorlig kneskade, omtaler avtalen som hennes klart største i karrieren på et personlig nivå. Hun var tidligere sponset av Puma, men har de siste månedene begynt å publisere bilder på sosiale medier iført Nike-tøy. Nå er avtalen offentliggjort.

STORE NAVN: Tennislegenden Serena Williams og fotballens superstjerne Cristiano Ronaldo er blant utøverne Ada Hegerberg havner sammen med i Nike-stallen. Foto: PA/REUTERS

– Denne avtalen føles som et fint symbol på det jeg har oppnådd så langt i karrieren. Nå er det på tide å skrive ny historie. Det gir meg et ekstra kick i rehabiliteringen, sier 24-åringen på telefon fra Polen, der hun for tiden oppholder seg med ektemannen Thomas Rogne.

les også Hegerberg-agenter med kraftig Sjögren-oppgjør: – Nå er det nok

Nike-avtalen er den mest omfattende sponsorkontrakten Hegerberg har signert, men langt ifra den første. Etter at hun vant Ballon d’Or i desember 2018, har tilbudene haglet. Den siste tiden har sunndalingen inngått samarbeid med store merkevarer som Mastercard og klokkemerket Hublot. I tillegg har hun blitt ambassadør for Danone Nations Cup (verdens største fotballturnering for barn fra 10 til 12 år) og UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon).

– Jeg må bare se på det som muligheter man får ved gode prestasjoner. Jeg er «jækla» glad for at jeg har folk rundt meg som tar seg av det. Det er spennende, men det må være en balanse i det, ettersom jeg er fotballspiller og ønsker tid og energi til å være det. Teamet mitt vet hvor store dosene må være, sier Hegerberg, som hjelpes av managermamma Gerd Stolsmo, samt agentene Victor Bernard og Alan Naigeon.

Hegerberg ble verdens best betalte kvinnelige fotballspiller da hun signerte en treårskontrakt med Lyon i 2018. Den sikrer henne ifølge magasinet France Football en lønn på drøye fire millioner kroner. På toppen av dette kommer altså de stadig økende sponsorinntektene.

– Det har egentlig aldri vært en ambisjon siden jeg begynte å spille fotball, for dette var aldri noe man kunne drømme om, men ting har forandret seg med årene. Økonomien har vokst for de på toppen. Suksessen har gitt meg mange oppturer økonomisk, men jeg håper dette kan bidra til at andre også kan få en proffere hverdag og tjene nok penger til å være en heltidsutøver, sier Hegerberg.

– Hvordan forvalter du pengene dine nå?

– Jeg har kjøpt leilighet med Thomas i Oslo og har en plan med tanke på et liv utenfor fotballen. Det handler om langsiktig tenkning og å være smart år etter år. Jeg har familie og folk som hjelper meg med dette. Det er viktig ikke å bli for opphengt i dette med penger, for det skal ikke være en driver som flytter fokus vekk fra fotballen, men jeg er opptatt av å tenke klokt og langsiktig for å bygge meg et grunnlag til den dagen karrieren er over.

les også Hegerberg hyller Haaland: – Dødelig

Neste sommer utløper kontrakten hennes med Lyon, der hun har spilt i seks umåtelig suksessrike sesonger bestående av blant annet fire Champions League-triumfer og totalt 282 mål på 271 kamper.

Inntil videre holder Hegerberg kortene tett til brystet på spørsmål om fremtiden.

– Lyon vet hva som er viktig for meg. Det er å vinne titler og å være i en omgivelse der jeg føler at alle har samme tankegang, det samme ønsket om å vinne, og der man hele tiden pusher laget og individet til neste nivå. Jeg har alltid hatt samme praksis om at når jeg er i en klubb, så har jeg ikke behov for å snakke om andre klubber eller hva som kan interessere meg. Jeg gir det jeg kan for Lyon, så får vi se etter hvert.

Publisert: 08.06.20 kl. 16:29

Fra andre aviser