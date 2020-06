FØR CORONA: Branns Fredrik Haugen under treningskampen mot Djurgårdens IF på Tele 2 Arena i februar. Foto: Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN

NFF vil åpne for publikum: – Kan sluse folk inn i ulike soner

Norges Fotballforbund har latt seg inspirere av sommerens Kaptein Sabeltann-forestillinger. Nå jobbes det med å få publikum også på fotballkamper.

Når Eliteserien ruller igjen 16. juni er det uten tilskuere, ifølge dagens «protokoll». NFF håper det kan endre seg raskt.

– Vi diskuterer måter å kunne utvide antall hoder på stadion. De får det til i Dyreparken, og vi har både større og dyrere arenaer. Vi jobber med dette i dag, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til VG.

I Dyreparken i Kristiansand får 800 gjester muligheten til å se Kaptein Sabeltann i Kjuttaviga – samtidig – i sommer.

Ifølge Fædrelandsvennen deles amfiet opp i fire separate soner, med hver sin inngang. Hver sone deles inn i flere små båser, og annenhver benkerad står tomme. Normalt kan 2600 personer se forestillingene samtidig.

NFF blir inspirert av Dyreparkens løsninger for smittevern.

– Det er ulike forutsetninger på ulike stadioner. Vi har for eksempel mulighet til å sluse folk inn i ulike soner i ulik takt. Det er også muligheter til å ha grupper avskjermet fra hverandre på tribunene, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness til VG.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun forteller at forbundet akkurat har kommet i gang med å se på mulighetene for flere folk.

– Vi har veldig fokus på å komme i gang med kamper. Rammen har vært maks 200 personer, og det har vært et hardt og intenst arbeid å komme dit. Nå vil vi se på løsninger i andre bransjer, og kanskje finne inspirasjon til løsninger som vi kan foreslå til myndighetene, sier Klaveness.

– Jeg tror vi har gode muligheter til å ha begrenset antall publikum innenfor forsvarlige rammer etter hvert, tillegger hun.

Temaet har også blitt diskutert blant klubbene i Norsk Toppfotball, toppklubbenes interesseorganisasjon. Både Stabæk-leder Jon Tunold og NTF-direktør Leif Øverland håper man kan finne kreative løsninger som samtidig ivaretar smittevern.

Klaveness understreker at det ikke er NFF som sitter med definisjonsmakten, og hun forteller at dialogen med myndighetene vil komme etter hvert.

– Det er åpenbart at vi må starte med få publikum. Her er det viktig å være musikalske og sette liv og helse først. Vi må være vårt ansvar bevisst, vi som fikk lov å starte først, sier elitedirektøren.

– Men hvis myndighetene åpner for mer publikum, skal det i hvert fall ikke stå på oss. Det er en egenverdi at spillere får trent og praktisert, men vi er til for publikum. Samtidig er det et stort poeng for oss å være gode rollemodeller i en alvorlig pandemi.

NFF har allerede besluttet at noen få supportere kan slippe inn på eliteseriekamper – ikke som publikum, men som en del arrangøren.

– Hvis klubbene ønsker det kan de ta med inntil ti supportere, som blir en del av arrangementet. De kan lage tifo og delta innledningsvis, sier Nils Fisketjønn.

Spillere, trenere, dommere, medisinsk personell, arrangører, vakter og medier er andre som slipper inn med dagens grense på 200 personer.

PS! Klaveness påpeker at NFF også må planlegge for å reversere, at smittvernreglene kan bli strengere enn i dag hvis smittesituasjonen forverres igjen senere.

