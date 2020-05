VERDENSMESTER: Mario Götze kom inn og avgjorde VM-finalen 2014 i ekstraomgangene. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Mario Götzes fall: – Høye forventninger, skader og gale avgjørelser

Mario Götze (nå 27) avgjorde VM-finalen og fikk Lionel Messi til å gråte. Siden har pilen pekt nedover. Nå forlater Erling Braut Haalands lagkamerat Borussia Dortmund – og storklubbene står slett ikke i kø.

Nå nettopp

Da Joachim Löw byttet inn Götze etter 88 minutter i VM-finalen sa han – ifølge tyske medier:

– Vis verden at du er bedre enn Messi og kan avgjøre VM.

Som sagt, så gjort – og Mario Götze ble tysk nasjonalhelt.

Fortsettelsen har ikke vært like suksessrik. Derfor er Götze og Borussia Dortmund nå enige om at deres veier skal skilles.

– I lang tid trodde jeg virkelig at Götze skulle bli bedre enn Messi. Men dessverre mislyktes en av tidenes mest begavede tyske fotballspillere på grunn av høye forventninger, skader og gale avgjørelser, skriver BVB-eksperten Jörg Weiler i Bild.

les også Pekes på som nøkkelmann mot Bayern: – Hele Tyskland gleder seg

Weiler mener at det var en tabbe av Götze å forlate Jürgen Klopp og Borussia Dortmund til fordel for Bayern München sommeren 2013 – rett etter at disse to klubbene hadde møttes i Champions League-finalen.

– Götze hadde ikke fått med seg at Pep Guardiola egentlig ville ha Neymar og ikke Götze, skriver Weiler, og mener at den lette og lekne Götze forsvant i München.

Så dro han tilbake til Borussia Dortmund i håp om å finne seg selv, men det har ikke vært så lett, først og fremst på grunn av en sjelden stoffskiftesykdom som har gitt ham mye trøbbel.

les også Bayern ladet opp til Haaland-møte med målfest: – Reklame for fotball

– Det er en felles avgjørelse etter en åpen diskusjon. Mario er en fin fyr, sier BVBs sportsdirektør Michael Zorn ifølge Deutsche Welle. Da Wolfsburg ble slått 2–0 lørdag, satt Götze igjen på benken og kom aldri inn, selv om BVB brukte alle de fem mulige byttene.

– Med Erling Braut Haaland, Marco Reus, Jadon Sancho, Thorgan Hazard og Julian Brandt er konkurransen offensivt hos BVB så sterk som aldri før. Og derfor ble de (Götze og BVB) enige om å skille lag, skriver Tagesspiegel.

Bild fastslår at Götze bare kan glemme å tjene 100 mill. kroner i året fremover. L’Equipe-journalisten David Fioux sier til Bild at Götze i beste fall kan håpe på Nice eller Lille i Frankrike, og Aritz Gabilondo i AS mener at Sevilla og Mallorca er mulighetene i Spania – og at «det er ingen sjanse hos de tre store Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid».

Også i England og Italia nevnes klubber litt under tetsjiktet, men hva med Tyskland?

– Hertha Berlin kan være en idé, sier Lothar Matthäus til Sky.

Publisert: 26.05.20 kl. 11:29

