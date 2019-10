Foto: Jean Catuffe / Getty Images Europe

Solskjær innrømmer dødball-problem: – Har ikke vært gode nok

HAAG (VG) Manchester United er det laget i Premier League som har gått lengst uten å score etter frispark eller hjørnespark.

Det viser en statistikk utarbeidet av The Athletic: Ole Gunnar Solskjærs lag har ikke notert seg for et dødballmål – utenom straffer – siden den 27. februar da Romelu Lukaku scoret etter et hjørnespark. Det er 219 dager siden og den suverent lengste tørken blant de nåværende Premier League-lagene.

Tabelljumbo Watford er nest verst med 185 dager siden forrige dødballmål.

VG konfronterte den norske manageren med skrekktallene etter torsdagens 0–0-kamp mot AZ Alkmaar i Europa League.

– Det er mange grunner til det. Vi har ikke vært gode nok. Vi har ikke hatt god nok utførelse. Scott McTominay burde selvfølgelig scoret på en heading mot Arsenal, men dette er noe vi skal jobbe med. Vi kommer til å komme oss dit, sier Solskjær.

Det er ikke bare når det kommer til mål etter dødball at nordmannens lag er inne i en dyp dal. Nå er har de spilt 10 strake bortekamper uten å vinne, og Solskjær har fortsatt ikke vunnet utenfor eget gress som permanent Manchester United-manager. Skrekkrekken er den verste på 30 år.

– Jeg føler at det kommer til å komme, men det er ikke noe poeng i at jeg snakker om det. Jeg kommer til å få disse spørsmålene helt til vi klarer å vinne. Hvis vi ikke vinner på søndag, kommer jeg til å få det da også, sier Solskjær.

– Er det ikke psykisk?

– Nei. Vi er et lag som kan bli satt opp på en god måte på bortebane. Noen ganger kan vi satse på kontringer, sier nordmannen i forkant av søndagens bortekamp mot 19. plass Newcastle, som burde være en god mulighet til å jage vekk bortespøkelset.

Under torsdagens kamp mot AZ sang United-fansen i bortesvingen fra start til slutt, men det var ikke de nåværende spillerne som ble hyllet. Gamle helter som Ruud van Nistelrooy, Eric Cantona, Jaap Stam og Roy Keane var blant de som fikk sangene sine sunget, i tillegg til Ole Gunnar Solskjær, som virket rørt da han applauderte fansen mens de sang navnet hans til tross for et nytt skuffende resultat.

På spørsmål om Manchester United har mistet frykt-faktoren som kjennetegnet dem i «gode gamledager» svarer Solskjær:

– Vi er ikke på 90-tallet nå. Det er en annen æra, det er et annet lag, en annen gruppe vi bygger. Vi vet at det blir opp- og nedturer, og jeg er klar for å se disse guttene blomstre. Det er ikke mange klubber på vår størrelse som bruker så mange unge spillere som vi gjør. De får sjansen til å komme opp, og jeg er sikker på at noen av disse blir en del av et suksessrikt lag.

Fra tribunen ble det også uttrykt sterk misnøye med Glazer-familien, som eier United, samt direktør Ed Woodward.

MISFORNØYDE FANS: Denne supporteren ønsker klubbeierne fra Glazer-familien og direktør Ed Woodward ut av Manchester United. Foto: Soccrates Images / Getty Images Europe

