Tallknusernes nedslående dom: Så lite er Norges EM-håp i kvaliken

Svenske journalister frykter Norge mer enn Romania, men tror på svensk EM-billett via EM-kvaliken – og får støtte fra tallknuserne fra Norsk Regnesentral.

Statistikk-ekspertene på Blindern i Oslo har sett på kampene som gjenstår i gruppe F og regnet ut sannsynligheten for at Norge ender som nummer én eller to, plasseringene som gir direkteplass til EM.

De tallene er ikke hyggelig lesning for nordmenn som håper på EM-sluttspill neste sommer, men da er det viktig å huske på at Norge også kan komme seg dit via Nations League-sluttspillet. Her er det kun tatt høyde for EM-kvalifiseringens gruppe F.

Så til tallene fra Norsk Regnesentral, gitt ut av forsker Nikolai Sellereite på forespørsel fra VG:

De gir Norge 7,8 prosent sjanse for å nå EM via EM-kvaliken.

Romania har 29,2 prosents sjanse, Sverige har 63,9 prosent sjanse, mens det er 99,0 prosent sjanse for å se Spania i EM.

Norges EM-sjanser via EM-kvaliken er like store som sjansene Sverige har til å vinne gruppen, ifølge Norsk Regnesentral. Se faktaboks for utfyllende info:

FAKTABOKS: Norges sjanser til EM via EM-kvaliken Spania, som har 19 poeng: 99,0 prosent sjanse (89,8 for 1. plass, 9,2 for 2. plass). Sverige, som har 14 poeng: 63,9 prosent sjanse (7,8 for 1. plass, 56,1 for 2. plass) Romania, som har 13 poeng: 29,2 prosent sjanse (2,4 for 1. plass, 26,8 for 2. plass) Norge, som har 10 poeng: 7,8 prosent sjanse (mindre enn 0,01 for 1. plass, 7,8 for 2. plass)

Daniel Kristoffersson i den svenske avisen Expressen tar ingenting for gitt.

– Det kommer til å bli «stenhårdt» og ekstremt jevnt, sier han.

Han følger det svenske landslaget tett og erkjenner at Sverige «skjelver litt» etter at Joshua King utlignet på overtid mot Spania og sikret Norge 1–1 mot stormakten.

– Før den kampen så jeg på Romania som vår største utfordrer. Nå tror jeg det er Norge, fordi jeg tror de slår Romania. Og vi kjenner godt til Lars Lagerbäck. Han har vist at han kan utføre mirakler tidligere, sier Expressen-journalisten.

– Om Sverige ikke kommer til EM, så tror jeg de kommer til å gremmes, og spesielt med tanke på Norge-kampen på Ullevaal, der Norge utlignet på overtid, legger han til.

Men det er fortsatt fordel Sverige i kampen om 2.-plassen i gruppe F, plassen som gir billett til EM i fotball i 2020.

– Ja, det må vi si. Vi har alt i våre hender, så vi er favoritter, sier Kristoffersson.

Det gjenstår tre runder av EM-kvaliken, der Spania er én seier unna å formelt ha sikret seg den første EM-billetten fra gruppe F. Sverige ligger som nummer to med 14 poeng, Romania har 13, mens Norge har 10. Se faktaboks for hvilke kamper som gjenstår for de tre nasjonene. Og les her for hvordan Norge kan ta seg til EM-sluttspillet.

FAKTABOKS: Disse kampene gjenstår Sveriges kamper: Spania (h), Romania (b), Færøyene (h) Romanias kamper: Norge (h), Sverige (h), Spania (b) Norges kamper: Romania (b), Færøyene (h), Malta (b) Ved poenglikhet er det innbyrdes oppgjør som gjelder. Der har Sverige fordel mot Norge på grunn av flere scorede bortemål (3-3 på Ullevaal, 1–1 på Friends Arena). Norge spilte uavgjort i den første kampen hjemme mot Romania (2-2), mens Sverige slo Romania 2–1 på eget gress.

– Hvor avgjøres det?

– Sveriges kamp mot Romania. Om Sverige vinner den, er de klare, for vi tar Færøyene. Jeg tror ikke Sverige slår Spania, men med seier mot Romania og Færøyene, så er Sverige i EM, fastslår Kristoffersson med teorien på sin side.

Kristofferssons kollega i Aftonbladet, Johan Flinck, peker også på Romania-kampen som den virkelig avgjørende kampen for EM-billetten, men Flinck har mer tro på eget landslag enn Expressen-journalisten.

– Jeg tror vi kan klare et uavgjortresultat mot Spania, og da holder det mot uavgjort mot Romania og seier mot Færøyene. Jeg tror det er 70–75 prosents sjanse for at Sverige tar 2.-plassen, sier Flinck til VG.

Han forteller om en god stemning i og rundt det svenske landslaget, at landslaget har «overlevd» angrepene fra Zlatan Ibrahimovic og at pressekonferansen i forkant av Spania-kampen deres nesten utelukkende handlet om det sportslige, til landslagssjef Janne Anderssons glede.

– Det går mot et fullsatt Friends Arena, og det er ikke så ofte. Landslaget føles veldig balansert ut, sier Flinck.

Det er én nasjon som kan snyte både Sverige og Norge for 2.-plassen. Om Romania slår Norge og Sverige og klarer samme resultat som Sverige mot Spania, vil de være sikret den.

Da har både Norge og Sverige en ny sjanse via Nations League-systemet.

– Men jeg frykter Norge mer enn Romania. I hvert fall har Sverige hatt større problemer mot Norge enn Romania i denne kvalifiseringen, sier Flinck.

– Og så virker veien via Nations League tøffere enn å ta de poengene som trengs nå, legger han til.

– Hvor stor nedtur vil det være om Sverige ikke kommer til EM?

– Det vil være en kjempeskuffelse. Sverige kom seg ikke til EM i 1996, men siden har vi vært med i alle. Det blir bare flere og flere lag som er med, Sverige var senest i VM-kvartfinalen i 2018, og ser vi på den kvalifiseringsgruppen vi havnet i nå, så skal Sverige være ett av de to lagene som tar seg videre fra den, konstaterer Flinck.

