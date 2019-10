MOROMANN: Ståle Stålinho Sæthre feirer etter Aalesunds 2–1-seier over KFUM tidligere i sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Eliteserieprofilene gjør narr av AaFK-spillerens navneendring: – Det sykeste jeg har hørt

Aalesunds Ståle Sæthre (26) har tatt kunsternavnet «Stålinho», og offisielt gjort det til en del av navnet sitt. Det fremprovoserer gapskratt hos Eliteserie-spillerne Christian Gauseth, Flamur Kastrati og Kristoffer Løkberg.

Trioen var denne uken med i Eurosports podcast «Spillerrådet». Der stiller programleder Vegard Flemmen Vaagbø spørsmål om det er greit at en midtstopper i Aalesund tar navnet «Stålinho».

Det blir et soleklart «nay» fra alle, og flere humoristiske stikk fra spesielt Kastrati, men også Mjøndalen-kaptein Gauseth, som også avslører at han kjenner Sæthre.

– Det er det sykeste jeg har hørt, det er så dårlig. Ståle Stålinho, hva skjer da, ler Kastrati.

– En god latter forlenger livet

Når VG snakker med Stålinho selv har han ikke rukket å høre podcasten, men tar det med knusende ro at Eliteserie-trioen har hatt det morsomt på lufta på hans bekostning.

– Hvis de kan ha det morsomt på min bekostning er det bare hyggelig. En god latter forlenger livet. Jeg kjenner Gauseth, og han er en type som liker å by på seg selv han også, ler Stålinho.

Han forteller også at det har vært mange som har spekulert i at han har tapt i kortspill, og at navnendringen er en straff. Dette avkrefter han.

Han forklarer at det kom spontant etter en intern spøk med noen av de eldre karene i Aalesund etter en kamp mot Ull/Kisa i vår.

Kan rykke opp søndag

Men det er ikke bare utenfor banen Stålinho har hatt grunn til å le denne sesongen.

Han har sammen med Aalesund gjort en strålende sesong. De kan søndag sikre opprykk til Eliteserien. Poeng borte mot tabelljumbo Tromsdalen vil være nok.

– Det jobbes bra i klubben, noe som gjenspeiler seg i resultatene. Vi har et godt trenerteam og en spillergruppe som har stått på, sier Stålinho om 2019-sesongen.

Han mener også at klubben har lagt et godt fundament for sesongen 2020, og jobben med å etablere seg i Eliteserien.

