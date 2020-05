TILBAKE I MANESJEN: Erling Braut Haaland og resten av Bundesliga-stjernene skal til helgen gjenoppta sesongen. Ni kamper gjenstår av sesongen på Tysklands øverste nivå. Foto: YOAN VALAT / EPA

Bundesliga er tilbake: – Alle har noe å spille for

Sugende løp fra Erling Braut Haaland, iskalde avslutninger fra Robert Lewandowski og spektakulære redninger fra Manuel Neuer. Bundesliga er tilbake – og aldri før har en sesonginnspurt betydd så mye for så mange.

Nå nettopp

Det mener Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet, som nå gleder til Bundesliga-fotballen returnerer.

– Det blir liksom det første skrittet tilbake til det som minner om en normal hverdag, sier han, men legger til:

– Om man merker spredning mellom lagene, vil man nok stoppe opp igjen. Hver eneste runde må tysk fotball bevise at de ikke øker risikoen for spredning av corona, understreker kommentatoren.

Forrige Bundesliga-kamp ble spilt 8. mars, og slik ser Bundesliga-tabellen ut i det ni kamper gjenstår av sesongen:

Foto: Skjermdump, VG Live.

Ni viktige runder

– Det er spenning i både topp og bunn. Ser du på tabellen er det veldig mange ting å ta tak i. Toppkampen, kampen om Europa-spill og bunnstriden. Alle har noe å spille for, og spesielt spill på kontinentet har mye å si. Det har enda større betydning i år, sier Bisgaard Sundet.

Viasat-kommentatoren sier det er vanskelig å spå hvem som står igjen som serievinner, men tror toppklubbene kommer godt i gang.

– Det virker som at de klubbene som er godt organisert, hvor ting flyter bra, vil gjøre det bra. Det er ikke tilfeldig at Hertha Berlin, som har hatt en kaos-sesong, må hanskes med en Salomon Kalou som gjør teite ting, mens i Bayern har de brukt tiden på å fornye kontrakter med viktige spillere.

Serieleder Bayern München må vanligvis tåle å bære favorittstempelet, og må det også nå når 2019/20-sesongen skal avsluttes. Bisgaard Sundet tror favorittstempelet ville vært mindre om det var en normal sesongavslutning.

– De har et tøft program foran seg. Hadde det vært publikum på stadion ville de hatt en tøff bortekamp mot Borussia Dortmund. Det er også trolig en fordel for Bayern at RB Leipzig og Dortmund møtes i nest siste runde.

Borussia Dortmund er fire poeng bak serielederen, og dersom de skal ta opp kampen den tyske giganten, er det en mann som må fortsette der han slapp før sesongen ble satt på vent:

Erling Braut Haaland. Dette var hans siste mål før coronakrisen:

Gigantkamp i comebacket

– Han kan fortsette der han slapp. En av grunnene til at han er så god er at han har et indre driv og fokus. Han er så målrettet. Jeg tror han har jobbet veldig bra i denne perioden. Haaland sa det var vanskelig å spille uten fans på tribunen mot Paris, men nå blir det sånn resten av sesongen. Spillerne må bare grave frem det beste i seg selv, sier Bisgaard Sundet.

Nordmannen får allerede i kamp tilbake muligheten til å skrive seg inn i historiebøkene. Da møter de nemlig Schalke 04 til det som er Tysklands største fotballkamp.

– Spesielt denne kampen, som for alltid vil stå i historiebøkene med oppstart etter covid-19 og tomme tribuner. Dette er en så stor kamp at det nesten ikke er til å tro. Dette er en kamp folk kommer til å huske til de går i graven.

Publisert: 12.05.20 kl. 12:56

Fra andre aviser