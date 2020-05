HÅPER PÅ JUSTERINGER: Småbarnsfaren Tore Reginiussen, her mot Brann i Bergen i fjor, er usikker på om han kan følge retningslinjene i NFFs protokoll. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

RBK-profil frykter karantene-regimet: – Veldig krevende

BERGEN/OSLO (VG) Den nye planen for kontakttrening i toppfotballen innebærer blant annet at spillerne må i karantene. Det er småbarnsfar Tore Reginiussen (34) skeptisk til.

Oppdatert nå nettopp

Fredag sitter Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og norske toppklubber i møter for å diskutere om det er praktisk mulig for dem å rette seg etter de tøffe tiltakene som er listet opp i protokollen.

Dersom spillerne skal kunne begynne å trene med full kontakt igjen, slik kulturminister Abid Raja (V) ga grønt lys for torsdag, så må de blant annet følge Folkehelseinstituttets råd om karantene.

Det innebærer at man ikke skal gå på skole eller jobb, ikke ta offentlig transport, unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand, og i hovedregel ikke oppsøke offentlige steder som butikker og kafeer.

– Det er klart at det må være et opplegg som er praktisk gjennomførbart også for folk som har familie. Hverdagen må gå opp, sier Reginiussen til VG.

Rosenborg-stopperen bor i Trondheim med kona Lene, som jobber fulltid. Sammen har de sønnene Dennis (7) og Casper (3).

– Jeg tror det vil bli veldig krevende for de som er i samme situasjon som meg, med unger som skal leveres, hentes og følges opp. Det ligger noen utfordringer der, sier Reginiussen.

les også Eliteseriens nye terminliste: Nabomøter de første seks rundene

Håper på løsninger

34-åringen sier han er «villig til å ofre mye, men det må gå an å få gjort de viktigste tingene i hverdagen».

– I en kort periode er det sikkert mulig å finne løsninger, men hvis det er noe som vil være der over en lengre periode, så kan det nok bli utfordrende for enkelte. Kabalen må gå opp for folk som har familie også, fortsetter han.

Han håper det nå blir mulig å justere de tøffeste tiltakene i protokollen slik at det blir enklere for sånne som ham.

– Nå som man har fått en «go» for dette, tror jeg det er lettere å prøve å finne gode løsninger som gjør at alle får det til.

At Eliteserie-starten kommer til å legge strenge føringer på familielivet til spillerne med barn, har man også registrert i Brann.

– Å, det var veldig kjekt å se deg. Har du klipt deg, også? Ingen tegn til corona-karantene på deg, sier Branns daglige leder Vibeke Johannessen til Håkon Opdal, der vi står på indre bane på Brann Stadion.

Dagen etter at fotballen fikk årets største gladnyhet om seriestart 16. juni, sitter smilene løst i Bergen. Opdal er ulastelig frisert - og sender et lite stikk til de som valgte å ta barbermaskinen fatt på egen hånd.

– Nå ser jo ikke de så smarte ut lenger, ler veteranen.

NYFRISERT: Brann-veteran Håkon Opdal på treningsfeltet fredag. Foto: Hallgeir Vågenes

– Tror ikke det blir så problematisk

Det er ingen organisert trening, men det kommer en jevn strøm av spillere tilbake på «kontoret».

Blant dem er Branns 37 år gamle målvakt, som de siste månedene har vært opptatt med rehabilitering av en skade - og hjemmeskole av sine to barn. Til uken er de begge tilbake på skolen.

Og det må spillerne ta hensyn til når de nå skal følge NFFs smittevernprotokoll, for å begrense kontakten med omverdenen mest mulig.

– Veilederen vi har fått legger jo ganske strenge føringer på hva vi kan gjøre, men vi fotballspillere er vant til å leve i en egen boble uansett. Jeg tror ikke det blir så problematisk, sier Opdal - som gladelig innrømmer at det var en trå start på hjemmeskolen.

Bambas rulletur

Han er ikke den eneste Brann-spilleren som må ta hensyn til familien når Eliteserie-fotballen igjen begynner å rulle.

Småbarnsfaren og måltyven Daouda Bamba måtte ta med seg barnevogna på en av de tidligere løpetreningene organisert av den fysiske treneren Manuel Torres, og tok drag på treningsfeltet med barnet i vogna - helt til treneren ble delegert barnevakt.

– Det blir jo veldig interessant å se hvordan dette kommer til å slå ut, men jeg er ikke så bekymret. Barnehagene legger godt til rette, men det er klart at vi med barn er mer utsatt, sier Ruben Kristiansen, som er far til to år gamle Ada.

Han har på mange måter fått pappapermen han ikke fikk gjennomført sist, men erkjenner at det kommer til å bli mye ansvar for samboeren Synne når kampene begynner å spilles.

Om Eliteserien lykkes å sette opp en terminliste med gjennomføring av samtlige 30 kamper, vil det bety mye tid borte fra familien Kristiansen og kompani.

– Men det er det verdt. Nå vil vi bare komme i gang.









Publisert: 08.05.20 kl. 15:04 Oppdatert: 08.05.20 kl. 15:20

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser