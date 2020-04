KAN BLI VERTER: Viking stadion (til venstre) blir sammen med Sandnes Ulfs nye arena presentert som et sted der eliteserieklubbene kunne samlet seg for et alternativ turneringsformat. Foto: Faksimile: NFF-skisse

Fotballens kriseplan: Vurderer å samle eliteserien på sørvestlandet

Norges Fotballforbund (NFF) la frem to mulige scenarioer for alternative eliteserie-formater i sin presentasjon for helsemyndighetene.

For mindre enn 10 minutter siden

VG har fått tilgang til presentasjonen NFF holdt for Helsedirektoratet torsdag i forrige uke. Der viser to av lysbildene hvilke planer toppfotballen har lagt dersom det ikke skulle bli mulig å gjennomføre en full sesong med 15 hjemme- og bortekamper for hver klubb i eliteserien.

Foreløpig regner man med at det er mulig å gjennomføre 30 seriekamper i 2020 så lenge serien starter innen 1. august. Idrettsforbundet har sendt et brev til regjeringen der de ber om seriestart 15. juni.

Men dersom dette ikke skulle la seg gjøre, har NFF begynt å planlegge for andre måter å gjennomføre sesongen på.

To alternativer ble presentert for helsemyndighetene:

Avvikling i grupper.

Samle alle lag på Sørvest.

les også NIF i brev til regjeringen: Ber om full trening 4. mai og seriestart 15. juni

– Vi ønsker i utgangspunktet å ha vanlig seriespill, men vi kan komme i en situasjon der det er nødvendig å gjøre tilpasninger. NFF og relevante samarbeidspartnere ser på alternative scenarioer for å være forberedt. Den konkrete dialogen foregår med klubbene og medierettighetshaverne, sier elitedirektør Lise Klaveness i NFF til VG.

– Overfor helsemyndighetene har vi ikke gått i noen detaljer her, men kun vist hypotetiske eksempler for å synliggjøre at fotballen er villig til å gjøre tilpasninger hvis det blir nødvendig, tillegger hun.







FIRE BASER: I dette scenariet vil fire og fire klubber samles på fire forskjellige områder, to på vest- og to på østlandet.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn, som har ledet arbeidet med de alternative scenarioene, er opptatt av å understreke at dette dreier seg om en kriseplan for å få gjennomført turneringene, og ikke planer som er aktuelle i første omgang.

– Dette er eksempler på hvordan man kan tenke alternative oppsett hvis man ikke får reise som man vil. Det er noe vi har begynt å tenke på, og som vi diskuterer med Norsk Toppfotball og rettighetshaverne, men vi har ikke gått langt med klubbene, sier Fisketjønn og fortsetter:

– Vi i fotballen sitter med et problem, så vi er opptatt av å ta eierskap til problemet.

les også NFF jobber med corona-dokument: Trenger rundt 200 på kamp

Det første scenarioet, «avvikling i grupper», går ut på at man samler fire grupper med fire lag på fire forskjellige områder. Fisketjønn sier at de har tatt utgangspunkt i to baser på vestlandet og to på østlandet.

– Poenget er at det skal være kortreist. Tanken er at det skal kjøres buss, og at lagene kanskje kan bo på samme hotell. De kan spille et sett med kamper på hvert område før de rullerer, alt under et smittevernregime, sier Fisketjønn.

Det andre scenarioet, «å samle alle lag på Sør-Vest», er billedlagt med stadionene til Viking og Sandnes Ulf. I dette scenarioet tar man utgangspunkt i å samle samtlige 16 klubber i eliteserien rundt Stavanger- og Sandnes-området.

– Sørvestlandet som region ble valgt som eksempel fordi Stavanger er et sted med god kommunikasjon, god telekapasitet, to fine arenaer og bra med hotellkapasitet. Klubbene kunne ligget der samlet og for eksempel spilt en tredel av sesongen på en måneds tid, forklarer Fisketjønn.

– Det kunne også vært Oslo, Trøndelag eller Bergen, påpeker han.

NYTT PRAKTANLEGG: Øster Hus Arena er foreløpig uåpnet, men kan på uventet vis spille en viktig rolle i eliteserien 2020 – selv om den tilhører Obosliga-klubben Sandnes Ulf. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Fisketjønn sier at de har latt seg inspirere av arbeidet som gjøres i Premier League for å skissere mulige måter å avslutte sesongen på. I England skal det engelske fotballforbundet (FA) ha foreslått at nasjonalarenaen Wembley og det nasjonale fotballsenteret St. George’s Park kan brukes for å fullføre den pågående sesongen på et komprimert område.

– Dette er en tilsvarende tankegang, sier Fisketjønn om kriseplanene til NFF.

Daglig leder Eirik W. Henningsen i Viking FK sier til VG at han ikke har anledning til å uttale seg før tirsdag. Daglig leder Tom Rune Espedal i Sandnes Ulf har ikke besvart VGs henvendelser mandag kveld.

Publisert: 27.04.20 kl. 23:11

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser