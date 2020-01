OPPGITT: Det var en frustrert Pep Guardiola som fulgte Manchester Citys kamp mot Crystal Palace. Foto: PETER POWELL / EPA

Manchester City med ny gavepakke til Liverpool

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Crystal Palace 2–2) Pep Guardiola (49) trodde han hadde sluppet unna skrellen etter to scoringer av Sergio Agüero (31). Da han fikk en sen utligning i fleisen, falt han pladask på ryggen.

På overtid, etter et hardt innlegg av Wilfried Zaha, satte Citys rutinerte brasilianer Fernandinho ballen i eget nett.

Sjokket var så stort for Guardiola at han lot seg falle rett på ryggen på kunstgresset i «teknisk sone». Deretter ga han fjerdedommeren huden full – uten at det var tydelig hva kritikken handlet om.

Trolig var han bare rasende for at City rotet bort seieren – og så på hans egen 49-årsdag, da!

Sekunder i forveien trodde han en svært komplisert kamp likevel skulle ende med seier. Crystal Palace ledet, takket være en scoring av tyrkiske Cenk Tosun i debuten fra start, frem til det gjenstod åtte minutter av ordinær tid.

City hadde stanget, de hadde fått et straffespark annullert av VAR, Kevin de Bruyne hadde truffet tverrliggeren med et frispark. Men det så ut til å løse seg.

Sergio Agüero scoret nemlig to mål på fem minutter, først i det 82. minutt, så i det 87. Guardiola slapp jubelen løs, men smilet skulle ikke vare lenge. For akkurat da klokken hadde passert 90 minutter, kom en ny smell.

Fernandinho-selvmålet betyr at Manchester City roter bort to nye poeng i en Premier League-gullkamp som langt på vei ser avgjort ut. Nå leder Liverpool nemlig med 13 poeng – med to kamper til gode, mot Manchester United søndag og West Ham om halvannen uke.

PS! Arsenal tok ledelsen mot slutten av første omgang hjemme mot Sheffield United, men slapp inn like sent i den andre og tapte poeng på hjemmebane igjen. Joshua Kings Bournemouth gikk på en sur smell borte mot Norwich, etter at kaptein Steve Cook lagde straffespark og ble utvist etter en spektakulær hands.

