HYLLET: Erling Braut Haaland er brennhet i Tyskland akkurat nå. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Haaland skjermes fra pressen etter ny oppvisning

DORTMUND/OSLO (VG) (Borussia Dortmund – Köln 5–1) Alle vil snakke med Erling Braut Haaland (19) etter fem scoringer på to kamper. Når har klubben besluttet å skjerme ham.

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser kommunikasjonsmedarbeider i Borussia Dortmund, Daniel Stolpe, til VG etter målfesten på Signal Iduna Park, der de gule og sortkledde vant 5–1.

– Vi er blitt enige med Erling om at han skal slippe å gjøre intervjuer etter hver kamp. Han stilte opp i Marbella og i Augsburg. Vi må ta det litt rolig, sier Stolpe, og legger til at de gjør dette i samråd med 19-åringen.

Det var med andre ord ingen Haaland å snakke med i pressesonen på Signal Iduna Park etter kampen, selv om det var han «alle» vil snakke med. Før kampen var Dortmund-benken omringet av fotografer som alle ville ha ta et blinkskudd av den norske 19-åringen.

For andre kamp på rad startet Erling Braut Haaland på benken for Borussia Dortmund. I debuten, borte mot Augsburg, kom han inn fra benken og scoret hat trick.

Fredag kveld, kom han inn fra benken og scoret to mål. Scoringene kan du se her:

Reiste seg for Haaland

Etter det målrike oppgjøret mellom Dortmund og Augsburg, sa Mats Hummels til VG at han håpte fansen ville bli «gærne» i kampen mot Köln. Det er ingen underdrivelse å si at det var Haaland-feber på Dortmunds berømte hjemmebane fredag kveld.

Nordmannen er nemlig på alles lepper i fotballgale Dortmund. Da den målfarlige spissen gikk i gang med oppvarmingen, reiste mange av de fremmøtte på Signal Iduna Park seg og jublet.

Haaland svarte med å applaudere publikumet, og fikk se enda flere begeistrede supportere reise seg da han sto på sidelinjen klar for å entre gressteppet.

Nå står jærbuen med fem scoringer på to kamper. Det er han alene om. Tidligere har Joel Pohjanpalo, Martin Fenin, Charly Dörfel og Manfred Wuttich stått med fire scoringer på sine to første kamper i Bundesliga.

Den elleville starten til tross, Borussia Dortmund-sjef Lucien Favre var klar på at han ikke ønsker å bruke Haaland for mye i starten.

– Han trente 21 dager i desember. På treningsleiren hadde han bare tre dager med fullt program. Det var alt. Han var med på trening hele uken før denne kampen. Men han må få tid, sier Favre til Viasat, som også hintet til at Haaland kanskje spiller fra start i neste kamp.

Haaland er høyaktuell inn mot Norges viktige kamp mot Serbia i mars. Assistenttrener for landslaget, Per Joar «Perry» Hansen, sier til VG at han takler oppstyret rundt ham helt fint.

– Dette tror jeg han takler helt fint. Nå har han ikke vært mye inne hos oss, men vi opplever ham som en jordnær og ydmyk type, som har føttene godt plantet på jorden. Oppstyret har han taklet fantastisk bra. Ikke minst da han begynte i score i Champions League taklet han det på en veldig god måte, sier «Perry», og legger til:

– Det har vært fabelaktig siden han reiste ut. Nå har han byttet til en storklubb, starter med hat trick og fortsatte med å score to. Det er ikke mye mer å si. Det er klart vi synes det er fryktelig artig for norsk fotball.

Publisert: 24.01.20 kl. 23:03 Oppdatert: 24.01.20 kl. 23:42

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser