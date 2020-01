PÅ FELTET: Erling Braut Haaland får her direktiver av Dortmund-trener Lucien Favre på klubbens treningsanlegg. Foto: Elmar Kremser

Dortmund-sjefen hemmelighetsfull om Haaland

Dortmund-trener Lucien Favre (62) møtte pressen foran Erling Braut Haalands potensielle hjemmedebut mot Köln - men vil ikke avsløre om 19-åringen starter matchen.

Haalands sveitsiske sjef ankom onsdagens pressekonferanse snaut 10 minutter etter opprinnelig oppsatt tid, som var klokken 13.15. Deretter gikk det ikke lenge før de svart-gules trener fikk spørsmål om lagets brennhete spisskjøp fra Norge.

Med tre scoringer i debuten mot Augsburg sist lørdag, har Braut Haaland dominert sportsspaltene i Tyskland den siste uken og allerede blitt en favoritt blant supporterne.

– Han gir alltid et godt inntrykk. Han gir alltid full gass. Han vil alltid vinne, forteller Favre.

Vil ikke røpe oppstilling

Fredag klokken 20.30 kan Braut Haaland være i startoppstillingen til Dortmund for aller første gang. Kampen mot Köln ligger an til å bli 19-åringens første møte med «den gule veggen» og resten av det entusiastiske hjemmepublikumet på enorme Signal Iduna Park, men Favre røper foreløpig ingenting angående spilletid.

– Det er mulig at han spiller fra start på fredag, men det er også mulig at han ikke gjør det, sier Favre.

Dortmund-sjefen har åpenbart fått en godt inntrykk av sin nye angriper. Sveitseren er blant annet fornøyd med å se at Haaland aldri er fornøyd med å bomme på en avslutning – heller ikke på trening.

– Det er fantastisk å trene spillere som ham. Han gjør alltid slik hvis han bommer på en målsjanse, sier Favre og holder hendene over hodet, mens han smiler.

Det gjør Dortmund-treneren med visshet om at Haaland foreløpig har scoret på samtlige av sine tre avslutninger i Dortmund-drakten i kampsammenheng.

– En vanvittig kamp

Mens Dortmund ligger på 4. plass, er motstander Köln nummer 13 av de 18 lagene i tysk Bundesliga etter 18 runder.

Favre forventer likevel et tøft oppgjør.

– De har stabilisert seg. De er veldig solide. De har et bra presspill, med «gegenpressing» – og de har vunnet flere kamper mot gode lag, sier Favre.

Han lever under nærmest et konstant press, spesielt etter som sesongen ikke har vært optimal for Dortmund så langt. Haalands vanvittige innhopp mot Augsburg berget ikke bare tre ekstremt viktige poeng, men målshowet ga også Favre litt arbeidsro.

– Det var en vanvittig kamp. Vi lå under 3–1, men til slutt sto det 5–3. Det var så klart fantastisk – men vi kan ikke alltid score fem mål om vi vil vinne. Det er vi klar over, sier Favre.

Han skiftet fra en 3–4–3-formasjon, som ikke fungerte, til 4–2–3–1 etter pause mot Augsburg. Det kan fort være at han går for sistnevnte system allerede fra start på fredag.

– Vi må spille med mer konsentrasjon og bli bedre til å forutse hva som kan skje. Det kan være at vi fortsetter med en trebackslinje, men vi kan også bytte til en annen formasjon.

Her kan se intervju med Dortmund-stjernen Mats Hummels etter Haalands hat trick-show:

