I SORG: Vålerenga-trener Dag-Eiliv Fagermo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fagermo avbrøt treningsleir på grunn av farens død

Dag-Eilev Fagermo (53) har reist hjem fra treningsleiren med sin nye klubb Vålerenga etter å ha fått beskjed om farens død.

Det skriver Dagbladet torsdag kveld.

Den tidligere Odd-treneren ble nylig ansatt som trener i Oslo-klubben.

«Tirsdag ettermiddag, under det første planleggende framtidsmøtet med Vålerengas sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen, fikk Dag-Eilev Fagermo den triste beskjeden per telefon», meddeler avisen.

– Jeg fikk kjenne faren min i 53 år. Han var en god far og et flott menneske, sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagbladet.

Han og familien skal ha fått beskjed om at hans 84 år gamle far hadde uhelbredelig kreft med spredning i romjulen. Ifølge Dag-Eiliv Fagermo skal faren ha vært et aktivt menneske som blant annet elsket fotball.

Dag-Eiliv Fagermo forteller at faren «da muligheten i Vålerenga dukket opp» sa at han måtte gå for den.

– Og at jeg selvfølgelig måtte gjøre det jobben krevde, altså å reise på treningsleir med laget mitt til Portugal, sier Fagermo.

Han har nå dratt hjem til Norge for å sørge for begravelsen til faren. Dag-Eilev Fagermo forteller til Dagbladet at han gjorde seg ferdig med sorgprosessen da beskjeden kom i romjula, og at tida siden har vært brukt til å være sammen med faren så mye som mulig.

