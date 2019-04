ENIG: Ernesto Valverde er enig med Ole Gunnar Solskjærs kritikk mot UEFA. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Barcelona-sjefen støtter Solskjærs kritikk: – Absurd

BARCELONA (VG) Barcelona-trener Ernesto Valverde (55) stiller seg bak kritikken fra Ole Gunnar Solskjær (46) mot UEFAs kampprogram.

– Jeg forstår hva Solskjær klager på. Det er absurd at fire av lagene bare får seks dager mellom de to kvartfinalene, mens fire lag får åtte dager, sier Valverde på pressekonferansen på Barcelonas treningsfelt mandag ettermiddag.

Lørdag rettet Solskjær kritikk mot UEFA fordi Manchester United , i likhet med Barcelona, må spille tre kamper på bare seks dager.

– Jeg forstår det ikke. Noen må forklare meg hvorfor man først spiller en onsdag kveld og deretter tirsdag kveld den påfølgende uken. De andre lagene spilte tirsdag kveld og så trenger de ikke spille før onsdag kveld. De får en dag ekstra før og en dag ekstra etter, sa Solskjær til VG.

Han har en tøff oppgave foran seg. Manchester United må vinne på Camp Nou tirsdag kveld etter at dette målet avgjorde kampen på Old Trafford:

Men Barcelona står med 30 strake hjemmekamper uten tap i Champions League . Sist de tapte en kamp på eget gress i turneringen, var da Bayern München vant 3–0 i april 2013.

– Det jeg frykter med United er moral deres, historien de har, hva de har utført, hva de er og hva de er kapable til på banen. De er skumle, sier Valverde.

Noen helt andre tall gir håp sett med United-øyne. Denne sesongen, og spesielt siden Solskjær tok over som manager, har laget nemlig spesialisert seg på å vinne bortekamper mot topplag.

I FØRINGEN: Barcelona og Ernesto Valverde leder 1–0 over Manchester United og Ole Gunnar Solskjær (i bakgrunn) etter den første kampen. Foto: OLI SCARFF / AFP

Under nordmannen har United vunnet fire av sine fem bortekamper mot topp seks-motstand i England eller i Champions League: 1–0 over Tottenham, 3–1 over Arsenal, 2–0 over Chelsea og 3–1 over PSG. Det eneste topp seks-laget som har vunnet hjemme mot Solskjærs lag, er Arsenal (2–0).

– Manchester United har vunnet to bortekamper i sluttminuttene og vi må være våkne, sier Valverde.

I tillegg vant United, på den tiden ledet av José Mourinho, 2–1 på bortebane mot Cristiano Ronaldo og hans Juventus i november.

– De har vunnet noen bortekamper og ledelsen vår er selvfølgelig ikke stor. Vi vil ikke bare forsvare oss, men vise at vi er best, sier Barça-keeper Marc-André ter Stegen under pressekonferansen på klubbens treningsfelt.

Han ble også påminnet at Barcelona så sent som i fjorårets kvartfinaler rotet bort en 4–1-ledelse fra første kamp og tapte 0–3 i returen mot Roma.

– Vi må ikke snakke mye om det som skjedde i Roma, det tilhører fortiden. Det var tungt, men nå har det gått et år, det er et helt annet tidspunkt og vi ønsker ikke at det skal skje igjen, sier tyskeren.

Valverde advarte mot Uniteds kontringer.

– Vi er klar over potensialet til Manchester United, og vi må stenge rommene så de ikke får noen valg. Hvis de får rom, er de et veldig sterkt lag. Vi må ikke tillate de kontringer, sier Barcelona-treneren.

