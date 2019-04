GJENNOMBRUDD: Scott McTominay (t.h.) har blomstret i de siste kampene under Ole Gunnar Solskjær. Foto: WILL OLIVER / EPA

Mourinho kaller Solskjærs nye suksess-spiller «en gal hund»

MANCHESTER (VG) Manchester United er inne i en svak periode, men én spiller har kommet styrket ut av nederlagene.

Den 22 år gamle skotske landslagsspilleren, som kom til Manchester United da han var seks år, har vært det store lyspunktet i en ellers mørk periode for Ole Gunnar Solskjærs lag, som står med fire tap på de fem siste kampene.

McTominay – eller «The McTominator» som han angivelig kalles av enkelte lagkamerater på treningsfeltet Carrington – fikk bare starte én kamp, i FA-cupen mot Reading, i løpet av de to første månedene under Solskjær.

Den 193 cm høye lysluggen, mest kjent for å være mannen José Mourinho satte sin litt til da han vraket Paul Pogba, så ikke ut til å ha en like høy stjerne hos den nye, norske manageren.

Men det har endret seg. Skottens prestasjon i 0–0-kampen mot Liverpool i februar, hans første Premier League-start under Solskjær, økte populariteten hans blant fansen. I 3–1-seieren borte mot PSG viste McTominay igjen at han har nivået inne mot de aller beste.

Hylles av Solskjær og Mourinho

Men det er særlig i de to siste kampene at 22-åringen, til tross for at United har tapt begge, for alvor har vist seg frem. I kampen mot Wolverhampton for halvannen uke siden scoret han sitt første mål for United og var ifølge statistikknettstedet WhoScored banens beste spiller.

I 0–1-tapet mot Barcelona på onsdag ble McTominay kåret til banens beste spiller av UEFA. Han vant alle sine defensive hodedueller, traff på alle taklinger, traff på 80 prosent av pasningene og vant igjen ballen fem ganger. Etter kampen ble han kalt «outstanding» av Ole Gunnar Solskjær.

– Gutten utvikler seg for hver gang han spiller. Han kommer på trening med en fantastisk innstilling, og det er måten man forbedrer seg på. Han vokser for hver kamp. I dag var han den ene spilleren som tok ned ballen og roet ned spillet, for det var vi nødt til å gjøre, vi ga bort ballen for raskt, sier United-manageren til VG om McTominay, som kanskje også kunne fått et straffespark:

Gamlesjefen José Mourinho bruker et mer fargerikt språk i sin beskrivelse av sin tidligere favorittelev under en russisk TV-sending om Champions League.

– Barcelona var ikke Barcelona. Jeg mener at United hadde én spiller som var ansvarlig for det: Scott McTominay var på midtbanen det jeg pleier å kalle en gal hund, og når jeg bruker det uttrykket, så er det kun i fullstendig positiv mening, sier portugiseren til russiske RT.

– Et definerende øyeblikk

– Han var ikke redd for noen og satte seg i respekt. Han presset veldig hardt med en enorm radius for bevegelse og et stort område å presse i. Han presset veldig høyt og skapte problemer for Barcelona i oppbyggingen av spillet, og var veldig aggressiv i duellene, sier Mourinho.

«McTominay begynner å blomstre som midtbanespiller i sin egen rett, snarere enn kun å være en gutt som ettertrykkelig ikke er Paul Pogba, slik han ofte virket å være under José Mourinho», skriver fotballskribent og forfatter Jonathan Wilson i The Guardian.

– Dette befestet ham som en fast United-spiller. Det var et definerende øyeblikk for den unge mannen mot Barcelona, sier den tidligere Manchester United-spilleren Owen Hargreaves på BT Sport.

Det kommer godt med for Solskjær at han har funnet en skotsk suksess-spiller, ettersom Ander Herrera og Nemanja Matic er skadet, mens Paul Pogba har vært en skygge av seg selv i flere uker.

Publisert: 13.04.19 kl. 08:03