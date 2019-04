Nå er Liverpool avhengig av hjelp fra Burnley, Leicester eller Brighton

Manchester City har bestått mot Tottenham og byrival United – nå må Liverpool-supporterne krysse fingrene for at Burnley, Leicester eller Brighton kan stikke kjepper i hjulene for de himmelblå i tittelkampen.

– Begge fortjener gullet, sa City-sjefen Pep Guardiola storsinnet etter triumfen over Solskjærs United onsdag.

Det er det liten trøst i for Liverpool-fansen, som har ventet i 29 år på ligagullet.

Liverpool er i den ekstreme situasjon at de kan ende med 97 poeng uten å vinne ligamesterskapet. Manchester City får 98 om de vinner sine tre siste, som er mot Burnley 28. april, Leicester 6. mai og Brighton 12. mai.

Det største håpet for Liverpool ligger kanskje i at City kan snuble mot Leicester – med tidligere Liverpool-boss Brendan Rodgers som manager. Jürgen Klopp har leid huset til Rodgers helt siden han kom til England.

– Jeg kan ikke holde igjen husleien, kan jeg? I Tyskland er det umulig, men er det mulig i England, så si fra, smilte Klopp i intervju med Sky Sports torsdag.

Et annet halmstrå kan være Sean Dyches Burnley – som både har en tendens til å vinne mot den regjerende mesteren og som har hatt sterke resultater med 2–2 mot Chelsea, 2–0 over Cardiff, 3–1 over Bournemouth og 2–0 over Wolverhampton i de fire siste kampene.

Hvordan det gikk i de fire før det, skal vi – for ikke å ødelegge fredagen for Liverpool-supporterne – spare dem for.

– De må gjøre jobben, og vi må jobben, sånn er det, sa Jürgen Klopp til Sky Sports torsdag.

Liverpool har nå 88 poeng. Gitt at de ikke skulle ta et eneste poeng resten av sesongen, ville det likevel være bare ett tilfelle der et Premier League -lag har fått flere poeng – uten å ta gull. Det var Manchester United med 89 poeng i 2012, slått av nabo City på målforskjell.

United 1994 (92 poeng), Blackburn 1995 (89 poeng), United 2000 (91 poeng), Chelsea 2004 (90 poeng), Chelsea 2005 (95 poeng), Chelsea 2006 (91 poeng), United 2007 (89 poeng), United 2009 (90 poeng), United 2013 (89 poeng), Chelsea 2017 (93 poeng) og Manchester City 2018 (100 poeng) tok alle ligatittelen.

Fredag er Huddersfield motstander for Liverpool. Det er ligaens desiderte bunnlag, som tapte 1–0 hjemme – etter Mohamed Salah-scoring. Kanskje vil Jürgen Klopp velge å spare noen spillere foran neste ukes Champions League-semifinale mot Barcelona.

For øvrig mener Corriere Dello Sport å vite at Lorenzo Insigne (27) er Klopps store mål for sommervinduet. Napolis playmaker scoret seiersmålet mot Liverpool i Champions Leagues gruppespill og har ni mål og seks assists i Serie A denne sesongen. Men Klopp er ikke alene om å jage Insigne. Chelsea-sjef Maurizio Sarri er på samme sporet. Om han får fortsette i jobben.

Publisert: 26.04.19 kl. 03:13

