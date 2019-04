TABELLTOPP: Sergio Agüero gratuleres med matchvinnerscoringen på Turf Moor av Leroy Sane, Bernardo Silva og Alexander Zinchenko. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Manchester City passerte Liverpool - tilbake på tabelltopp

(Burnley - Manchester City 0–1) For andre gang denne sesongen ble mållinjeteknologien gull verdt for Manchester City, som nå er ett poeng foran Liverpool med to kamper igjen.

City stanget lenge mot Burnley-muren, men etter en drøy time fikk Sergio Agüero fyrt av mot mål. Ballen så ut til å bli reddet på streken, men dommeren tittet på sin klokke, og dømte scoring.

Bildene fra mållinjeteknologien viste at det var med minst mulig margin:

MARGINER: Disse få centimeterne gjør at Manchester City er foran Liverpool på tabellen med to kamper igjen. Foto: Skjermdump TV 2

Det er ikke første gang Manchester City har marginene på sin side. Da de lyseblå slo Liverpool 2–1 i januar, var Liverpool millimeter unna å ta ledelsen da John Stones klarerte på streken.

Hvor nærme det var kan du se her:

City leder serien med ett poeng ned til Liverpool, samt noen få centimeter.

– Det er umulig for assistentdommerne å se om ballen er inne. Dette er en fantastisk nyvinng, melder Petter Myhre i TV2s studio, om mållinjeteknologien, som er i ferd med å hjelpe City til ligamesterskapet.

Begge lag har to kamper igjen. City møter Leicester (hjemme) og Brighton borte. Liverpool har Newcastle (borte) og Wolves (hjemme) igjen.

Om Manchester City skulle vinne ligaen blir de første lag siden Manchester United i 2008/09 til å forsvare en Premier League -tittel.

Nervøst City-lag

Et nervøst City-lag skapte knapt en sjanse på en knusktørr Turf Moor-matte de første 45 minuttene, hvor ballen knapt rullet.

– Burnley har ikke vannet banen før kamp, men gjør de det i pausen? Nei, det gjør de ikke, meldte ekspert Pat Nevin på BBC Radio.

På sidelinjen var det et tydelig oppgitt og misfornøyd kroppsspråk på manager Pep Guardiola, mens desperasjonen spredte seg blant nervøse spillere på banen. Flere ganger rotet City-spillerne ballen helt upresset ut av banen.

Etter hvilen skrudde de regjerende mesterne opp tempoet. Burnley-keeper Tom Heaton vartet opp med klassredninger på avslutninger fra både Agüero og Bernardo Silva. De ble også snytt for en straffe da Ashley Barnes handset inne i feltet.

Etter Agüeros mål trodde alle at Gabriel Jesus hadde lagt på til 2–0, men Burnley-kaptein Ben Mee gjorde en fantastisk redning på strek, og holdt ballen akkurat de nødvendige millimeterne på riktig side.

Publisert: 28.04.19 kl. 16:58