TUNG DAG: Paul Pogba og de andre Manchester United-stjernene fikk kjørt seg borte mot Everton. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Everton løp Manchester United i senk: – Formen er ikke i nærheten av god nok

(Everton - Manchester United 4–0) Ole Gunnar Solskjær innrømmer at hans Manchester United-spillere ikke er i den formen de skal være i. Det kom til syne mot Everton.

Oppdatert nå nettopp







Uniteds siste kamper: Dette er Ole Gunnar Solskjærs ti siste kamper (Premier League om ikke merket med annet) som Manchester United-manager: * 21/4: Everton (b) 0-4 * 16/4: Barcelona (b, CL) 0-3 * 13/4: West Ham (h) 2-1 * 10/4: Barcelona (h, CL) 0-1 * 2/4: Wolverhampton (b) 1-2 * 30/3: Watford (h) 2-1 * 16/3: Wolverhampton (b, FA-cup) 1-2 * 10/3: Arsenal (b) 0-2 * 6/3: Paris Saint-Germain (b, CL) 3-1 * 2/3: Southampton (h) 3-2. * Totalt har Solskjær ledet United i 25 kamper (16 seirer, 2 uavgjort og 7 tap) med målscore 45-29. Vis mer vg-expand-down

Ifølge lokalavisen Manchester Evening News viser statistikken at Everton løp åtte kilometer mer enn Manchester United i gårsdagens 4–0-kamp.

– Vi vet at formen ikke er i nærheten av god nok ennå. Jeg kan ikke vente med å få unnagjort en oppkjøring, sa Solskjær ifølge avisen.

les også Jobben hans er nesten umulig

Manchester Evening News skriver at United-spillerne løper mer under Solskjær enn da José Mourinho var manager. Da var rødtrøyene blant lagene som løp minst i Premier League.

Solskjær mener, ikke overraskende, at å løpe er helt grunnleggende for å kunne kjempe om å vinne kamper.

– Det er ikke overraskende å høre fra statistikken at Everton løp mer enn oss. Men det handler ikke bare om løping, sa Solskjær etter dette tapet:

Sammenligner med City

Tidligere Manchester United-back Gary Neville, som nå er Sky Sports-ekspert, var opprørt over det Solskjærs menn viste.

– Jeg så Manchester City i går. De er der United ønsker å være. Bernardo Silva, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne og David Silva, spillere som er langt bedre enn de som er i Manchester United-garderoben, jobbet dobbelt så hardt, sier Neville på kanalens nettsider.

– Everton løp fire kilometer mer i første omgang. Så ser du på Liverpool, deres største rivaler. De dør for hver eneste tommer på banen, sier Neville.

les også Crystal Palace med Solskjær-hjelp - slo Arsenal borte

Trakk fram gamle stjerner

Hans kollega Jamie Carragher, som spilte en årrekke i Liverpool, mener det var den verste United-kampen han har sett som Sky Sports’ ekspert.

– Jeg ønsker at mitt lag skal være det som jobber hardest. Det var det vi var under Sir Alex Ferguson. Spillerne løp mer enn alle hver eneste uke. De løp for seg selv og for lagkameratene, og sto sammen som et lag, sa Solskjær på pressekonferansen ifølge BBC.

Han fortsatte:

Resterende kamper: Dette er sesongens gjenstående kamper (alle i Premier League) for Manchester United og manager Ole Gunnar Solskjær: * 24/4: Manchester City (h) * 28/4: Chelsea (h) * 4/5: Huddersfield (b) * 12/5: Cardiff (h). Vis mer vg-expand-down

– Giggsy (Ryan Giggs), Becks (David Beckham), Gary Neville, Dennis Irwin, og alle de andre, uansett hvem det var. Uansett hvor stort talentet var, så løp de mer enn alle andre.

Til onsdag er det muligheter for revansje, eller mer ydmykelse, da Manchester City kommer til Old Trafford for byderby. Med fire runder igjen ligger United på sjetteplass. De er to poeng bak Arsenal på den viktige fjerdeplassen.

Se Solskjær kommentere Messi her:

Publisert: 22.04.19 kl. 08:03 Oppdatert: 22.04.19 kl. 08:38