RBK-sjef Koteng i VG-intervju: - Forventet en litt ruskete vår

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng sier at han hadde forventet en «ruskete» vår. Og han er ikke enig i at Eirik Horneland har skiftet formasjon til 4–3–3. Koteng mener de har spilt det hele tiden.

0–0 mot Strømsgodset betyr fortsatt nedrykksplass for Norges fotballstorhet. Bare naboen Ranheim er bak. Ivar Koteng svarer VG slik den første hvite dagen etter påske:

– Har Eirik Horneland tillit som trener?

– Ja!

– Hvordan ser du på dagens tabellsituasjon for Rosenborg med bare to poeng på fire seriekamper?

– Vi kunne med fordel ha tatt et par seirer, men jeg har forventet en litt ruskete vår.

– Hvorfor?

– Fordi vi har økt treningsmengden og gjør om på en del ting som skal læres.

– Var det styret, treneren eller spillerne som bestemte at Rosenborg skulle gå tilbake til 4–3–3 til Strømsgodset-kampen?

– Trenerne bestemmer hvilken formasjon vi skal spille i, men i min verden har vi spilt 4–3–3 hele tiden. Det er bare noen journalister som har vridd på det der ut fra hvordan midtbanen er satt opp. Jeg mener det har vært 4–3–3 hele tiden.

– Kommentator Birger Løfaldli i Adressa skriver i dag at styret har lagt så mye prestisje i prosjekt Horneland at dere umulig kan kvitte dere med ham før sommeren. Er det riktig?

– Det må du spørre Løfaldli om! Vi har prestisje i å jobbe hardt hver eneste dag. Det er vår eneste prestisje. Kompetent jobbing hver dag.

– Skjønner du at dagens situasjon kan virke litt merkelig med tanke på at dere kvittet dere med Kåre Ingebrigtsen fordi «utviklingen var for dårlig» - og RBK nå ligger på nedrykksplass?

– Ja, hvis en tror at fotball kun dreier seg om å ta «the double», kan jeg forstå det, men hvis det handler om langsiktige grep for å bli bedre på lengre sikt, ikke bare til neste kamp, så forstår jeg det ikke så godt.

– Så du mener det var et bra grep?

– Ja, ellers hadde vi ikke gjort det.

– Hvordan ser du på overgangsvinduet til sommeren - med tanke på bekymring over økonomien?

– Mulighetene til spillerkjøp er til stede, men vi har ikke den samme friheten som for to år siden.

– Hva kan du si om den økonomiske situasjonen nå?

– Vi la en plan om tre års overforbruk. Nå må kostnadene ned. Dette er en konsekvens av det vi brukte i 2017.

– Hva forventer du av medlemsmøtet tirsdag kveld?

– Jeg forventer engasjerte medlemmer. Vi er en klubb som er så heldig at vi har masse engasjerte medlemmer.

– Føler styret press fra medlemmene i dagens situasjon?

– Nei!

– Noe mer du har lyst til å si i dag?

– Jeg skjønner at dette er et egnet tema for klikk. Det utnytter media. Rosenborg skal være glad for at vi er en så interessant klubb!

PS: Rosenborg møter i sin femte kamp, som går førstkommende søndag, serieleder Molde på utebane.

