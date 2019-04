TUNGE STEG: Pep Guardiola forlater Etihad etter et vanvittig drama som endte 4–4 sammenlagt og Manchester City-tap på bortemål. Foto: Dave Thompson / TT NYHETSBYRÅN

Han sprekker – gang på gang

Det var da ikke mulig å komme opp med noe villere enn Ajax’ oppvisning mot Juventus i Torino? Å, jo da.

Mye villere også.

Manchester City mot Tottenham var et deilig fotballkaos, med fire mål etter ti et halvt minutt, syv totalt, VAR-drama i begge ender og hele følelsesregisteret i sving på begge sider av midtstreken.

Det er rått og brutalt når videodømmingen gjør vanvittig jubel til total fortvilelse, som for Pep Guardiola og City etter det annullerte 5–3-målet på overtid. Og det er tilsvarende deilig for Tottenham og Mauricio Pochettino når avgjørelsene går andre veien.

Og når de viser seg å være riktige, er det også lett å unne argentineren denne enorme triumfen.

Guardiola har vunnet så mye, Pochettino ingenting, men med langt mindre ressurser enn City og de andre i toppen har han greid å gjøre Tottenham til en maktfaktor. Og at dette dramaet endte med seier kan potensielt endre en klubb som liksom alltid roter det til for seg selv.

JUBELEN STILNET: Pep Guardiola tror at Raheem Sterling har sendt Manchester City opp i 5–3-ledelse på overtid, men videorommet annullerte for offside. Foto: ANDREW YATES / X03469

Nå står bare Ajax i veien for en Champions League-finale, selv om vi skal være veldig forsiktig med å bruke ordet «bare» om å vinne over den herlige sensasjonsgjengen fra Amsterdam.

For Pep Guardiola ble det bare kvartfinale. Igjen. Den mye omtalte kvadrupelen blir det ikke noe av for Manchester City og verdens antatt beste trener, men klubben er fortsatt favoritt til å vinne serie, FA-cup og ligacup, grei uttelling det også, i så fall.

Likevel: Guardiola sliter i Champions League. Dette er syvende gangen på rad han faller på veien mot finalen, siden seieren med Barcelona i 2011. Han prøvde én gang til med Barcelona, tre ganger med Bayern München og dette var det tredje forsøket med Manchester City: De fire første stoppet i semifinalen, i City har det blitt 8-delsfinale og to kvartfinaler.

Det mest oppsiktsvekkende er likevel ikke alle nederlagene, men hvordan de har kommet. Det er ikke akkurat lett å vinne Champions League, men her er det snakk om helsprekk, igjen og igjen. Det renner inn baklengsmål.

I de syv tapte dobbeltoppgjørene har Guardiolas lag 18–30 i målforskjell. På 14 kamper er det blitt 30 mål imot, altså i snitt over to pr. kamp, det er skrekktall på dette nivået. Da blir det ikke enkelt å gå videre i sluttrundene i Champions League.

STORE MANAGERE: Mauricio Pochettino og Pep Guardiola takker hverandre for kampen. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Men Guardiola er fortsatt like sta. Han vil gjøre ting på sin måte, kjører på videre med sine tanker, skal angripe, ha ballen så mye som mulig, kontrollere kampene, være dristig. Lite tyder på at defensiv kynisme er på vei inn.

– Jeg er ikke kommet til Manchester City for å vinne Champions League, men for å spille den fotballen vi har levert de siste 20 månedene, uttalte City-manageren foran returen mot Tottenham. Guardiola konkluderte med at nederlagene ikke er et stort problem for ham, at de gjør ham til en bedre trener.

Etter bare noen få måneder i City ble Guardiola kalt «veldig modig og veldig dum» av eks-United-kaptein Roy Keane, etter at City møtte Barcelona på Camp Nou, i gruppespillet i Champions League. Det ble 0–4-tap etter tre mål av Messi og et av Neymar. Guardiola ble kritisert for en naiv tilnærming.

DE GJENVÆRENDE: Her er de fire lagene som møtes i årets Champions League-semifinaler: Øverst til venstre Tottenham-manager Pochettino med keeper Hugo Lloris, deretter Ajax-leiren ledet av kaptein Matthijs de Ligt, Lionel Messi og Liverpools Virgil van Dijk og Sadio Mané. Foto: REUTERS, AFP, PA PHOTOS

– Jeg kommer aldri til å forandre meg, var svaret hans, og City vant 3–1 i hjemmekampen et par uker etter.

Nøytrale fotballtilhengere bør bare takke ham for standhaftigheten. Den bidrar til at vi får uforglemmelige fester som denne. Og så bør Johan Cruijff få en takk, Guardiolas fotballfar.

Den nederlandske legenden døde av lungekreft i mars 2016, bare 68 år gammel. Tenk om han hadde fått oppleve årets Champions League.

Cruijff regnes som en av fotballens største tenkere, og hans ideer ligger også til grunn for hvordan hans to viktigste klubber, Ajax og Barcelona, spiller fotball. Og de kan møtes i finalen.

Cruijff uttalte blant annet at å vinne uten å spille «riktig» fotball er kjedelig. Der høres han litt ut som Guardiola, eller kanskje helst omvendt. Og når Ajax-direktør Edwin van der Sar intervjues etter 2–1-seieren borte over Juventus, så høres han ut som både Cruijff og Guardiola.

– Jeg er så glad for måten vi spilte på, nesten mer det enn at vi vant. Vi gjorde det på Ajax-måten, var den spontane reaksjonen overfor Viasats Jan Åge Fjørtoft.

STOR OG STØRST: Edwin van der Sar (til høyre) sammen med Johan Cruijff i 2014. Foto: VI-Images / Getty Images Europe

Med deilig teknikk, ballen langs bakken, trekanter, samtidige bevegelser og et intens gjenvinningsspill har Ajax vist fingeren til de største klubbene, de som jobber for en Superliga med bare de mest milliardsterke involvert.

«Hvorfor kan man ikke beseire noen som er rikere? Jeg har aldri sett en pengesekk score et mål», sa Johan Cruijff en gang, og denne sesongen har Ajax spilt uavgjort mot Bayern München to ganger i gruppespillet, samt lekt med både Real Madrid og Juventus i utslagsrundene.

Cruijffs lov gjelder altså, til en viss grad, fremdeles. Uansett hvordan det går mot Tottenham har Ajax gitt fotballen tilbake litt håp, en ørliten tro på at ikke absolutt alt handler om flytting av milliarder hit og dit.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

I den andre semifinalen er det mer penger, og det er Jürgen Klopps tur til å prøve seg på en taktikk som stopper Lionel Messi, det Ole Gunnar Solskjær og Manchester United ikke var i nærheten av å klare i kvartfinalen. Det blir garantert vanskeligere for Barcelona mot et intenst, formsterkt Liverpool, som også vil ha fordelen av å avslutte hjemme på Anfield.

Alle vet hvordan denne banen har båret Liverpool frem i tilsvarende kamper, ni semifinaler i den største europacupen har gitt syv seire. Men alle vet også at Lionel Messi kan løfte et lag til finalen alene.

Dette kan bli Anfield mot Messi.

