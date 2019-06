ANSIKTET UTAD: Alex Morgan er den store stjernen på det amerikanske landslaget. Hun åpnet med fem mål mot Thailand. Fortsetter scoringskjøret mot Chile? Foto: BJØRN S. DELEBEKK

USA-stjernene truer sitt eget forbund

PARIS (VG) Først skal de vinne VM-gull for sitt eget forbund. Så skal de i retten for å beseire det samme forbundet.

Alex Morgan og de amerikanske stjernene er ikke enkle å stoppe noe sted.

De er i Frankrike for å forsvare VM-gullet fra 2015, i så fall den fjerde tittelen på åtte VM. Den største fotballnasjonen på kvinnesiden kommer med erfarne stjerner som Megan Rapinoe (33), Tobin Heath (31) og superveteranen Carli Lloyd (36), og selvsagt plakatnavnet fremfor noen, Alex Morgan (29).

NY MÅLFEST? Allie Long, Megan Rapinoe og Alex Morgan under treningen fredag ettermiddag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Morgan ser målbevisst ut der hun går rundt på Parc des Princes i Paris, et døgn før USAs VM-kamp nummer to, ikke like selfie-opptatt som mange av lagvenninnene.

Hun følges av til sammen ti millioner på Instagram og Twitter, var på fronten av siste Time Magazine og scoret fem mål da stakkars Thailand ble knust 13–0 i åpningskampen. Toppscorerne i forrige VM (USAs Carli Lloyd og Tysklands Célia Šašić) endte begge på seks mål.

Hvordan skal de feire?

Alex Morgan er nok hissig på enda flere scoringer. Dette er hennes store sjanse til å bli VM-dronning. Hun har vært med to ganger før, men var litt for ung til å dominere stort i 2011, slet med skader i inngangen til 2015-mesterskapet og sto med tre mål på sine to første VM.

Thailand er nummer 34 i verden, søndagens motstander Chile er rangert på 39. plass. Det er ventet over 40.000 på tribunen, hjemmebanen til Paris Saint-Germain vil bli hjemmebanen til USA. Her kan det komme til å gå unna igjen.

MÅL I BLIKKET: Alex Morgan (til venstre) åpnet med fem mål mot Thailand. I dag venter Chile. Her under gårsdagens «besiktigelse» av Parc des Princes før morgendagens kamp mot Chile. Midtstopper Julie Ertz sitter på gresset, Ashlyn Harris og Ali Krieger, som er forlovet, til høyre. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Så gjenstår det å se hvordan amerikanerne vil feire en eventuell ny målfest. De fikk masse kritikk for i overkant heftige jubelscener i 13–0-åpningen, særlig av de fire-fem siste scoringene, men landslagssjef Jill Ellis (52) forsvarte sine spillere på pressekonferansen før kampen.

– Det er ikke så lett å score i vår sport, de som står bak disse målene er nødt til feire dem. Det er en del av sporten, og folk ser ut til å glemme at det er en del skuffelser også. Jeg syns det er bra at kvinner også våger å feire skikkelig, og spillerne har sitt eget stempel på jubelen, sier den engelskfødte amerikanske landslagssjefen.

Hun fikk jobben i 2014. Året etter ble USA verdensmester, men i 2016 kom tidenes største skuffelse for de amerikanske kvinnene: Tap etter straffer i OL-kvartfinalen mot Sverige.

Det er den eneste gangen av 13 VM og OL amerikanerne ikke har tatt medalje (syv gull, to sølv, tre bronse).

TRENERDUO: Jill Ellis med sin svenske assistent Tony Gustavsson. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Ellis’ nærmeste assistent har hele veien vært Tony Gustavsson, svensken som trente Kongsvinger i 2010 og som har jobbet som NRK-ekspert. Under USA-treningen på Stade Lucien-Choine i Colombes, nordvest for Paris sentrum, går Gustavsson rundt med håret i en «man bun», blant nærmere 50 amerikanere på innsiden av baneområdet. Støtteapparatet er enormt. Det ser rett og slett gjennomproft ut.

Må være rollemodeller

Likevel er altså ikke spillerne fornøyde med behandlingen de får i hjemlandet. De mener det amerikanske fotballforbundet bedriver «forsettlig kjønnsdiskriminering».

– Vi må gjøre mer. Vi må være rollemodeller, vi må lede an for den neste generasjonen, sier Alex Morgan til Time.

– De har saksøkt forbundet sitt! utbryter Grant Wahl til VG i pressekonferanserommet på Parc des Princes i Paris. Han ler litt, for å understreke hvor absurd det hele er. Wahl er i VM for Sports Illustrated og Fox Sports, og er en av USAs mest kjente sportsjournalister.

FØLGER USA: Grant Wahl, Sports Illustrated/Fox Sports. Foto: TROND JOHANNESSEN

I søksmålet, levert inn på kvinnedagen 8. mars, heter det blant annet at for å vinne 20 vennskapskamper, et minimum av hva som kreves av kamper i løpet av et år, får de kvinnelige spillerne rundt 850.000 kroner hver. De mannlige tjener 2,25 millioner kroner hver for samme antall, og det selv om de skulle tape alle kampene.

Landslagsspillerne ønsker også å få rettet opp i andre ting enn lønn, alt fra treningsforhold, reiser og støtteordninger, ja, det pekes til og med på at kvinner oftere enn menn må spille på kunstgress.

Forbundet nekter ikke for at herrene får bedre betalt, men svarer med at det handler om hva slags inntekter som skapes, at det ikke har noe med kjønn å gjøre.

Beundrer Hegerberg

– Dette er et ganske modig skritt å ta. De amerikanske spillerne har bygd opp mye spillermakt ved å bli verdensmestere, og de har forstått at de får enda mer ut av det de vil oppnå ved å slå seg sammen, sier Wahl, som støtter Ada Hegerbergs avgjørelse om å si nei til spill for Norge.

I FRANKRIKE: Bjørn S. Delebekk (foto) og Trond Johannessen.

– Saken har likheter med det Ada Hegerberg kjemper for. Og dette er så viktig for Hegerberg at hun er villig til å ofre den viktigste turneringen i sin sport. Det beundrer jeg henne for, sier Grant Wahl,

– Har noen amerikanske spillere snakket om at de ikke vil spille for landslaget?

– Ikke i år, men tidligere har det skjedd.

– Tror du USA blir verdensmester igjen?

– Jeg gjør det. Men vi får se.

PS! Ved siden av banen amerikanerne har trent på, ligger Stade Colombes, hovedarenaen under sommer-OL i Paris i 1924. Der ble også VM-finalen i 1938 spilt, og fra 1983 til 1985 var det Arne Larsen Øklands hjemmebane i Racing Paris. Storheter som Enzo Francescoli og David Ginola har også vært i klubben som nå heter Racing Club de Paris og spiller på nivå fem.

Publisert: 16.06.19 kl. 09:55 Oppdatert: 16.06.19 kl. 10:20