Koteng om RBK-nedturen: - Tar tid å heve nivået

LERKENDAL (VG) Rosenborgs styreleder Ivar Koteng (59) og Rosenborgs venstreback Birger Meling (24) snakker begge om «tid» etter trøndernes begredelige start.

Meling tror det vil ta tid å venne seg til Eirik Hornelands spillestil, mens Koteng sier at «det tar tid å heve nivået». Samtidig vedgår Meling at er det noe Rosenborg har lite av, så er det nettopp tid.

– Er det små ting som kan gjøre dere veldig mye bedre på kort sikt eller må dere bruke vårsesongen på å spille dere tilbake i godt gammelt slag?

– Det har vi ikke tid til. Vi må komme i gang og begynne å vinne kamper. De andre lagene har ikke tenkt å stoppe, og derfor må vi begynne å plukke poeng. Så enkelt er det. Vi skal ta det gullet, og da må vi begynne å se litt bedre ut enn vi har gjort, sier Meling til VG.

RBK gikk fra «katastrofalt dårlig» mot Bodø/Glimt i serieåpningen til «begredelig» i annen runde mot Odd. Odd-trener Dag-Eilev Fagermo sier til VG at «det ikke er ofte vi har reist fra Lerkendal med ett poeng og samtidig vært skuffet over resultatet».

– Vi står med fire poeng, men så er spørsmålet hvor gode Rosenborg og Brann egentlig er. Vi skal ha bena på jorden. De to serierunder og de to lagene er ikke nærheten av det de har potensial til, mener Fagermo.

– Er omstillingen til Horneland-fotballen vanskelig, Meling?

– Det er klart at du legger om ganske mye fra det vi har vært vant til. Ting vil ta litt tid. Vi har ganske stor tro på dette prosjektet, vi vet hva de vil og forhåpentligvis løsner det i løpet av de neste kampene. Vi må bare jobbe godt. Det er ikke så mye annet å gjøre enn å bruke ukene som kommer godt, for å få mer flyt i angrepsspillet.

– Starten er akkurat som i fjor, og da tok vi «the double». I tillegg tar det tid å heve nivået. Sånn er det, sier Ivar Koteng og minner om poengfangsten etter to kamper i fjor: Ett poeng i oppgjørene mot Sarpsborg 08 og Kristiansund.

RBKs styreleder brukte tirsdagen morgen på å offentliggjøre kjøpet av stadionnavnet til toppserieklubben Trondheims-Ørn. Han ville svare på færrest mulig spørsmål om Rosenborgs dårlige start, som altså kommer etter et år med flere omdiskuterte styreavgjørelser – og da i særlig grad sparkingen av Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun.

– Det er allerede flere kritiske stemmer der ute. Håper du på litt arbeidsro?

– Vi kan ikke gå rundt å håpe på voldsom arbeidsro i Rosenborg. Vi er vant til å arbeide under et trykk, det skal vi være glad for, sier Koteng.

Pål André Helland var nådeløs i sin dom etter 1–1 hjemme mot Odd:

– Hvordan opplever du trykket nå?

– Vi er vant til alt, og jeg bryr meg ikke så mye om det. Vi må jobbe hardt med det vi holder på med og tror på. Så skal vi være svært glad for at interessen rundt oss er stor, sier Koteng.

– Det er jo bare spilt to kamper, og fortsatt veldig tidlig, men kommer styret til å gjøre noe nå for å hjelpe RBK ut av denne situasjonen?

– I fjor tok vi «the double», smiler styrelederen.

