Nilsen etter Brann-tapet: – Utilgivelig

SKIEN (VG) (Odd-Brann 3–2) Trener Lars Arne Nilsen mener prestasjonene i forkant av baklengsmålene mot Odd er uakseptable.

– Vi gjør helt åpenbare feil. Vi skal i alle fall ikke slippe inn dødballmål. Det er helt utilgivelig, sier Nilsen til VG.

Brann kom til Skien med store forhåpninger om en god opplevelse. I stedet endte åpningsmatchen med tre baklengsmål, et hjemmepublikum i ekstase og en tung tur hjem til Bergen med null poeng for Nilsens menn.

– Det var ikke tanken at vi skulle bli så lave som vi ble i første omgang. Vi ser engstelige ut med ball da vi leder 1–0. Det er det som skuffer meg mest, sier Nilsen, som så Vito Wormgoor sende bergenserne i ledelsen etter bare 48 sekunder.

Debutantkeeper med tabbe

Fra Wormgoors scoring og ut gikk det meste imot Brann. Eirik Holmen Johansen (26) sto sin aller første eliteseriematch for rødtrøyene - og han hadde ingen god opplevelse.

Like før pause var sisteskansen, som ble hentet fra Sandefjord i vinter, nær ved å hindre Vebjørn Hoff fra å sette inn 1–1. Men 26-åringen lyktes ikke.

På 2–1 hadde Holmen Johansen derimot en klønete involvering før Torgeir Børven fikk og rom tid til å plassere inn sitt første mål for dagen. Og ikke lenge etter bommet keeperen fullstendig i feltet, noe som ga Børven muligheten til å prikke inn 3–1 i åpent mål.

– Min første kamp for Brann gikk ikke som jeg hadde håpet. Jeg hadde et ønske om at det skulle gå litt bedre enn det gjorde i dag. Men det var gøy å starte i mål for Brann, medgir Holmen Johansen overfor VG.

– Hvordan reiser du deg personlig etter en sånn match?

– Det er bare å riste det av seg. Så må man begynne igjen.

Tøff keeperduell

Mens Holmen Johansen blir intervjuet i pressesonen på Skagerak Arena, forlater Håkon Opdal (36) arenaen og setter seg i spillerbussen.

De to målvaktene kjemper en hard kamp om hvem som skal vokte Branns bur.

– Det kommer bare til å «pushe» oss hele sesongen til å være på tå-hev og prestere best mulig. Det kommer bare til å være bra for Brann, mener Holmen Johansen.

– For jævlig

Uavhengig av hvem som står i mål hjemme mot Strømsgodset i neste serierunde, må Brann fremstå langt bedre defensivt enn i Skien.

Det er midtstopper og tomålsscorer Wormgoor klar på.

– Jeg kan ikke si at vi er uheldige her. Vi må gjøre det bedre, er Brann-kapteinens beskjed overfor VG.

Samtidig vil ikke nederlenderen, som scoret sitt andre mål for dagen på straffespark et snaut kvarter før slutt, legge skylden for tapet på lagkamerat Holmen Johansen.

– Det var vanskelig for ham også. Du kan selvfølgelig si at han var uheldig på den første og den tredje scoringen, men jeg syns vi bør hjelpe ham mer. Han vet det også selv. Jeg skylder ikke på keeperen eller noen andre. Vi er et lag som må gjøre det bedre sammen, sier Wormgoor, som var forbannet etter 3–2-tapet i Skien.

– Hva tror du? Det er ikke så vanskelig å tenke seg til. Det er for jævlig.

Publisert: 30.03.19 kl. 21:23