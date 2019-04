Veland tror Griezmann velger bort Barcelona og Real Madrid

Ryktene flommer om at Antoine Griezmann går til Barcelona til sommeren. Andre mener at han bare flytter til byrival Real Madrid.

Nå nettopp







Eller kanskje han rett og slett blir i Atlético Madrid?

– Jeg er så kjedelig at jeg tror - og håper - det, sier Petter Veland, Viasats ekspert på spansk fotball.

Her er lørdagens oddstips!

Lørdag kveld er det Barcelona-Atlético Madrid på VG+ - i et samarbeid med Strive.

les også VG+ sender Barcelona mot Atletico Madrid

Radomir Antic, som har vært trener i alle tre klubbene, sa denne uken til Goal:

– Hvis Barcelona signerer ham, så ender han opp på benken, fordi han ikke finner sin plass i laget. Barcelona trenger ingen Griezmann, men det gjør Real Madrid.

De siste ukene har det også gått rykter om at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United jager Griezmann.

Petter Veland mener altså at mye taler for at franskmannen blir på Wanda Metropolitano.

Lørdag er Lottodag - spill her!

– Griezmann forlenget kontrakten forrige sommer etter lang betenkningstid, og hele prosjektet er formet rundt ham, fastslår Veland.

les også Rotteracet om Champions League-plass: – Det er fire klubber som folder hendene

– Thomas Lemar ble hentet etter anbefaling av Griezmann. Diego Simeone forlenget nylig kontrakten, og jeg tror også han føler på en liten skyldfølelse etter Champions League-exiten mot Juventus.

Velands oppfatning deles av Griezmann selv, om vi skal tro avisen AS. De melder at han har meddelt Simeone og resten av ledelsen i Atlético Madrid at han vil bli - og at han tror det er mulig å vinne title med klubben.

Antoine Griezmann er som kjent verdensmester fra i fjor. Og han vant også Europa League med Atlético i 2018.

les også Akrobatikk og kontroverser da Real Madrid slo Atlético

Som det ser ut nå, blir det sølv i ligaen i vår, mellom Barcelona og Real Madrid.

Mundo Deportivo mente for en stund tilbake å vite at Griezmann var villig til å ta et lønnskutt på 65–70 mill. kroner for å gå til Barcelona. Han tjener 220 millioner i året i Atlético, ifølge den samme avisen.

Griezmann har kontrakt til sommeren 2023. L'Equipe skrev nylig at hans utkjøpsklausul nå ligger på 1,9 milliarder kroner, men at den vil falle til drøyt 1,1 milliarder kroner i juni.

VGs tips: Uavgjort.

Barcelona leder tabellen med åtte poeng foran toer Atlético Madrid, og har ikke røket i en ligakamp siden midten av november. En eventuell hjemmeseier i aften vil langt på vei innkassere ligagullet.

Men katalanerne har et øye til onsdagens Champions League-kamp mot Manchester United. Og oppgjørene mot Atlético Madrid er gjerne jevne og målfattige. Vi tror bare ikke Barcelona like lett finner åpninger i Atlético-forsvaret som de gjorde mot Villarreal på onsdag (4–4).

Derfor er vårt spillforslag uavgjort ved full tid til 3,35 i odds. Spillestopp er kl. 20.40 og Strive har senderettighetene.

PS! I samarbeid med Strive ser du 10 toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i vår. (Redaksjonelt samarbeid)

Publisert: 06.04.19 kl. 08:27

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.