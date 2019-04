Mener Thorstvedt er verdt 10 millioner

STAVANGER (VG) Kristian Thorstvedt har bare spilt to eliteseriekamper i karrieren, men 20-åringen kan på kort tid gi stor avkastning for Viking.

Nå nettopp







Det forteller Joacim Jonsson til VG. Svensken har tidligere jobbet som sportssjef i Fredrikstad og vært involvert i flere overganger. Nå vurderer Eurosport-eksperten ferdighetene til Thorstvedt som så spennende at Viking allerede er i posisjon til å kunne innkassere et tosifret millionbeløp for ham i en eventuell forhandlingssituasjon.

– Hvis det kommer en klubb fra en mellomstor liga i Europa på banen, snakker vi kanskje om 10-millionersklassen. Skulle det komme engelske klubber, vil det være helt andre summer i spill, sier Jonsson til VG.

les også Thorstvedt takker faren etter debuten: – Det er surrealistisk

Ung og målfarlig

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Thorstvedt hadde egentlig tenkt å reise til USA for å gå på college, da han i stedet byttet ut Stabæks juniorlag med obosligaspill i Viking foran forrige sesong.

Gratisovergangen endte med en enorm utvikling, som innebar ni scoringer og fire målgivende fra sin dynamiske midtbaneposisjon. I år har Thorstvedt debutert i Eliteserien med en solid prestasjon mot Kristiansund og to avgjørende nettkjenninger borte mot Tromsø.

Det bidrar til at Jonsson vurderer 20-åringen, som har kontrakt med Viking til sommeren 2021, som svært verdifull.

– Thorstvedt er en «poengspiller», og han har alderen på sin side, sier svensken.

les også Viking lekte seg til seier i comebacket: – En perfekt kveld

– Verdien kan skyte i været

I mai og juni skal Norge delta i U20-VM i Polen. Det er et mesterskap Thorstvedt vil være med i.

Hvis den høyreiste midtbanemannen skulle overbevise også der, tror Jonsson at prislappen kan bli langt høyere enn hans nåværende anslag.

– Verdien kan skyte i været hvis han gjør det bra der. For Thorstvedts og Vikings del vil prestasjonene hans i U20-VM være viktigere enn det han gjør i Eliteserien. Der har han et internasjonalt, nydelig utstillingsvindu hvor han møter spillere som i utgangspunktet er verdt ti ganger mer enn ham.

les også Viking-kapteinen: «Tvunget» av banen etter hodesmell

Beholder roen

Under onsdagens Viking-trening i Stavanger viste Thorstvedt flere ganger sine tekniske ferdigheter. Fra tribuneplass på SR-Bank Arena kunne man også se 20-åringens karakteristiske ro med ballen i bena og eksempler på den presise venstrefoten som han scoret et av sine to mål mot Tromsø med forrige søndag.

– Det har gått helt perfekt, egentlig. Maks uttelling på to kamper - og jeg har kommet godt i gang med to scoringer mot Tromsø. Jeg kan ikke klage, sier Thorstvedt til VG etter å ha trikset noen minutter for seg selv etter fellesøkten.

De gode prestasjonene har gitt ekstra selvtillit for siddisen. For det er bare noen uker siden han ikke visste hvor han sto i forhold til konkurrentene i Norges øverste divisjon.

– Jeg må innrømme at jeg var usikker på hvordan jeg kom til å takle nivået. Det er et steg opp fra Obos-ligaen til Eliteserien, men jeg syns jeg har løst det ganske bra hittil. Jeg ønsker å fortsette på den måten, forteller Thorsvedt, som tidligere har pratet om støtten fra pappa Erik:

Tar ingenting for gitt

Oppmerksomheten rundt Thorstvedt har vært stor etter Vikings seirer og hans personlige storspill - men verdivurderingen til Jonsson visste han ikke om. Idet 20-åringen får høre om prislappen på 10 millioner som eksperten har satt på ham, sperrer han øynene opp.

– He-he. Jeg har ikke peiling på hvor mye folk er verdsatt til. Jeg prøver å ikke fokusere for mye på det. Jeg tenker på fotballen og det jeg holder på med utpå banen her, sier Thorstvedt, stående barbent på kunstgresset i Stavanger.

Til tross for prestasjonene tok Thorstvedt det heller ikke for gitt at han kom med i den norske U20-troppen neste måned, men torsdag ettermiddag ble han tatt ut som en av de åtte første av Norges Fotballforbund.

– Det er et av de beste utstillingsvinduene i verden. Det er jo klubber fra hele verden som kommer og ser på. Hvis du gjør det bra i et sånt mesterskap, er det fort gjort å bli plukket opp av en klubb ute i Europa, erkjenner Thorstvedt.

Sjefens tanker

Bjarne Berntsen tror på sin side at Thorstvedt har en lovende fremtid foran seg. Samtidig mener Viking-treneren at 20-åringen bør være i Stavanger en stund til.

– Jeg syns faren, Erik, hadde en god uttalelse: Det absolutt beste for Kristian nå, er å ta steg for steg her og etablere seg over tid i Eliteserien, sier Berntsen til VG.

Neste mulighet til å gjøre akkurat det, kommer i lørdagens vestlandsderby. Mot Brann ønsker Thorstvedt at både han og lagkameratene igjen får ut det som bor i dem.

– Vi vet at det blir en tøff match. Brann vil være favoritter. Samtidig er vi sikre på at vi kan slå hvilket som helst lag hvis vi presterer opp mot vårt beste. Vi er selvsikre og klar til den kampen, sier unggutten om oppgjøret som har avspark klokken 20.00 på SR-Bank Arena.

Publisert: 11.04.19 kl. 15:45