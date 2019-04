VIKING-TRIO: Kantspillerne Zymer Bytyqi og Zlatko Tripic sammen med indreløper Ylldren Ibrahimaj. Foto: Joachim Baardsen/VG

Viking-profilenes familier flyktet fra krig: – Få ting som er verre

STAVANGER (VG) Familiene til Zymer Bytyqi (22), Zlatko Tripic (26) og Ylldren Ibrahimaj (23) flyktet fra krigen i tidligere Jugoslavia. Det har formet samtlige av dem.

– Vi er alle sammen fra Balkan-området og kom hit av samme grunn: Krigen i Jugoslavia. Vi er vant med å måtte kjempe for å ha det bra. Vi har aldri tatt fotballen for gitt, forteller Viking-kaptein Zlatko Tripic til VG.

Krigen i tidligere Jugoslavia kostet over 300.000 mennesker livet over en tiårsperiode fra 1991 til 2001. Det er de blodigste feidene i Europa siden 2. verdenskrig. Mens Tripic er fra Bosnia, flyktet familiene til Bytyqi og Ibrahimaj fra Kosovo. I samtale med VG etter en trening i Stavanger denne uken, forteller trioen om hvordan de tragiske hendelsene har preget dem.

– Krigen påvirket oss veldig mye. Når det er borgerkrig ... Det er få ting som er verre enn det. Foreldrene mine reiste fra et land de hadde bodd i hele livet sitt, hvor de hadde all sin familie. De hadde tre barn som de måtte ta med seg til et helt ukjent land, forteller Tripic.

LYKKELIGE: Her feirer Ibrahimaj, Tripic og Bytyqi en scoring mot Kristiansund sammen med Kristian Thorstvedt. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Faren ofret alt

26-åringen minnes ordene fra faren sin tidligere i oppveksten. Sammen med Tripic sin mor, kom han til Norge med klærne han gikk i. Ingenting annet.

Samtidig var faren villig til å gjøre alt for at Tripic og hans to søsken skulle ha det bra.

– Hvis en av oss manglet en T-skjorte, tok faren min av seg sin og ga den til oss. Han ville bare at vi skulle ha det greit. Det er noe som har inspirert meg. Jeg ønsker å være den samme rollemodellen for mine barn en dag, forteller Tripic.

Før årets sesong ble den målfarlige kantspilleren utnevnt til kaptein for Viking. I seriestarten mot Kristiansund åpnet 26-åringen med en scoring, før han bidro til lagets andre strake seier i matchen mot Tromsø sist søndag.

– Bakgrunnen min er også grunnen til at jeg aldri tar noe for gitt og samtidig tenker at alt er mulig. Når foreldrene mine klarte å kjempe seg gjennom den perioden og vi har fått et så fint liv som vi har nå, er det minste jeg kan gjøre å prøve å gjøre de stolte, forteller Tripic.

GOD KJEMI: Zymer Bytyqi, Zlatko Tripic og Ylldren Ibrahimaj har det moro sammen på SR-Bank Arena. Foto: Joachim Baardsen/VG

Kjenner seg igjen

Ved siden av ham på en trebenk på SR-Bank Arena sitter assist-kongen i Eliteserien. 23 år gamle Ibrahimaj har startet karrierens første eliteseriesesong på en imponerende måte. Ingen har flere enn indreløperens tre målgivende pasninger.

Han forteller at han kjenner seg igjen i beskrivelsene til Tripic.

– Det tror jeg Zymer også gjør. Vi har alle den samme bakgrunnen. Vi tar ingenting for gitt og kjemper 100 prosent. Det syns jeg vi viser også, sier Ibrahimaj til VG.

ASSIST-KONGE: Ylldren Ibrahimaj har stått bak tre av Vikings fire mål denne sesongen. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

– Hva betyr familien din for deg?

– Den betyr alt. De har alltid vært der for meg, støttet meg og gjort det de kan for at jeg skal kunne nå langt, sier 23-åringen, mens Bytyqi nikker anerkjennende.

Sistnevnte var et av Europas største talenter som 15-åring, og ble solgt til Red Bull Salzburg. Noe av det første Bytyqi gjorde etterpå, var å kjøpe et hus og en bil til familien. Nå roser 22-åringen måten Tripic og Ibrahimaj har kommet inn i Viking på.

– Det har vært veldig bra. Zlatko har tatt med en fin erfaring fra klubbene han har spilt for i utlandet, mens Ylldren har kommet hit og tatt nivået på en veldig bra måte. De jobber knallhardt hver dag. Det viser også igjen på banen, sier Bytyqi til VG.

Vil til utlandet

Med en felles mentalitet opplever trioen at det er enkelt for dem å forholde seg til hverandre på banen i trening og kamp. Bakgrunnen bidrar også til at tenningsnivået som oftest er høyt, forteller dem.

– Når vi er ute på banen, spiller vi for logoen på brystet, men også for familienavnet bakpå drakten. Den stoltheten har mye å si, forklarer Tripic.

Han har allerede vært proff i Tyskland og Moldova, men 26-åringen ønsker å prøve seg i utlandet igjen i fremtiden. Det samme vil lagkameratene.

– Det er en guttedrøm for meg å komme til utlandet, utfordre meg selv og oppleve ting, sier Ibrahimaj.

– Vi er stolte, glade og fornøyde med å være i Viking, og vi kan være her i mange år, men jeg tror det er viktig at alle spillere har ambisjoner om å ta steget videre. For da utfordrer du deg selv hele tiden, noe som gjør både deg og laget bedre, sier Tripic, som i dette intervjuet snakker om sin spesielle karriere:

Viking møter Brann til vestlandsderby lørdag kveld klokken 20.00.

Publisert: 13.04.19 kl. 11:37