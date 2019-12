SLO ENGA: Moldes Tobias Christensen jubler sammen med Mathis Bolly foran et glissent Intility Arena i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum

RBK, VIF og Brann tause – Molde bekrefter 34.950 ubrukte billetter

I høst var spriket mellom «solgte billetter» og «reelt tilskuertall» ubehagelig stort i en del eliteseriekamper. Bare et fåtall av klubbene vil si hva som var realiteten i årets sesong.

Men Molde-direktør Øystein Neerland deler faktum: Gullvinneren solgte 104.250 eliteseriebilletter, mens det reelle besøkstallet var 69.300.

33,5 prosent av «solgte billetter» ble altså ikke brukt i Molde, en klubb med sportslig suksess gjennom hele året.

– Vi har hatt en svak nedgang i antall solgte billetter i 2019 i forhold til 2018, men det er en liten oppgang i reelt besøk, beskriver Neerland, som slutter som Molde-direktør ved årsskiftet.

– En bekymring

Også naboen Kristiansund deler sitt reelle snitt med VG. Kanskje ikke så rart siden «dekningen» der er over 95 prosent. Mjøndalen og Ranheim opplyser at de ikke har oversikt, men gir et anslag over ubrukte billetter.

Hos storklubbene er det foreløpig stille.

RBK besvarte ikke vår første henvendelse i november og opplyste onsdag at billettkontoret på Lerkendal hadde tatt ferie. Vålerenga holder tallene for seg selv, mens Brann venter med offentliggjøring til årsrapporten.

Rosenborg og VIF var klubbene med størst nedgang i «solgte billetter», med en reduksjon på henholdsvis 23 og 15 prosent.

– Antall solgte billetter i 2019 endte 1,5 prosent ned fra 2018. Når det er så stor svikt på noen av lokomotivene, så gir ikke det særlig bekymring. Men det ble et problem utover høsten at flere av dem som hadde kjøpt billett eller sesongkort ikke møtte på tribunen. Det er en bekymring vi tar på største alvor, sier Norsk Toppfotball-direktør Leif Øverland.

Årets offisielle tilskuersnitt, altså solgte billetter, endte på 5777, som er det laveste i Eliteserien siden 2001.

LERKENDAL: Ledige seter i oppgjøret mellom Rosenborg og Tromsø på Lerkendal i august. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Vålerenga opplevde at publikum sviktet i takt med lagets dårlige prestasjoner utover høsten. Et snitt på 8959 i vår ble til et høstsnitt på under 7000. Totalen ble et snitt på 7788 «solgte billetter».

– Som VG kjenner til er «antall solgte billetter» måleparametret alle eliteserielag rapporterer. Vi kjenner naturligvis også antall tilskuere, og bruker den statistikken internt, men forholder oss til standarden med antall solgte billetter i de tall som opplyses. Det vi kan si, er at tendensen ligner. Kurven for antall tilskuere er rimeligvis ganske lik solgte billetter, men at den forsterkes på den måten at oppmøteprosenten går opp når interessen er høyere og vice versa, beskriver VIFs publikumssjef Morten Nydal.

Heller ikke Stabæk eller Odd ønsker å gå ut med sine reelle tilskuertall.

Hverken Viking, Haugesund, Lillestrøm, Sarpsborg 08 eller Strømsgodset har besvart våre henvendelser. VG henvendte seg til samtlige klubber for første gang i midten av november. Tromsø melder at klubben ikke har pålitelige tall, mens Bodø/Glimt oppgir at tidvis sviktende portsystem ikke gir en nøyaktig oversikt.

Kristiansund har all grunn til å være åpne om sine besøkstall. Økonomi- og administrasjonssjef Frank Berget fortalte i november om et snitt på 4090 solgte billetter og 3900 reelle tilskuere.

– Skal snu trenden

Mjøndalens kommersielle leder Ole Sivertsen sier at de ikke har teller i portene.

– Skal jeg gi et anslag, vil jeg tippe rundt 75 prosent av oppgitte tilskuertall er reelle tilskuere. Dette kommer da av ubenyttede sesongkortplasser, forteller han.

Ranheim har heller ikke har eksakte tall på oppmøte.

– Men vi har et forholdsvis lite antall sesongkort (cirka 1000), og vi mener bruken av disse er bra, anslagsvis tre fjerdedel av totalen i snitt, sier Ranheim-leder Frank Lidahl.

Brann har for vane å offentliggjøre reelle tall i årsrapporten, noe som viste nesten 25.000 ubrukte billetter i 2018.

– Når det kommer til reelle tilskuertall så oppgir vi ikke dette gjennom året. Vi forholder oss til at det er antall solgte billetter som er standarden å måle på i Eliteserien. I Brann oppgir vi reelle tilskuertall for 2019 i årsrapporten som kommer ut før sesongstart 2020, skriver leder for marked, kommunikasjon og samfunnsansvar Camilla Schutz.

DÅRLIG VÆR. og lite folk på Brann Stadion da Brann tapte 2–5 i siste serierunde mot Viking. Foto: Marit Hommedal

Norsk Toppfotball tok nylig grep for å øke interessen for Eliteserien. Det innebærer slutten for mandagskampene, som flyttes til lørdager.

– Vi er sikre på at vi skal snu trenden. Det jobbes ekstrem godt i klubbene, og vi har fått tilbake helgen. Vi er overbevist om at dette skal gi masse gode opplevelse på våre stadioner, sier Øverland i Norsk Toppfotball.

Publisert: 19.12.19 kl. 21:03

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

