Solskjær om Haaland-reise: – Han er på juleferie

Fredag morgen oppsto det rykter om at Erling Braut Haaland (19) og faren Alfie Haaland var på et Norwegian-fly fra Sola til Manchester, men Ole Gunnar Solskjær avviste at 19-åringen skulle besøke Manchester United.

Stavanger Aftenblad meldte om den mulige Manchester-reisen først, men det riktige skal være at han mellomlandet i København – på vei til ferie.

– Jeg tror ikke han er på vei hit for å være ærlig, ikke gjennom meg i hvert fall. Du vet at jeg ikke kommenterer andre lags spillere, sier Solskjær på en pressekonferanse på treningsfeltet Carrington fredag formiddag.

– Vel, han kommer ikke til Manchester. Jeg kjenner gutten og vennene hans og han er på juleferie. Du kan ikke fly hvor som helst, du må via, via, tillegger Solskjær.

Når han spørres for tredje gang om han skal møte Haaland, kommer det et klart «nei» fra Solskjær.

Flyet til Manchester skal ha lettet fra Stavanger lufthavn kl. 09.46, ifølge Aftenbladet. Nå heter det isteden i samme avis at «det viser seg nå at de to mellomlandet i København - og at de skal på juleferie.»

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær dro til østerrikske Salzburg, der Erling Braut Haaland holder til, fredag for en uke siden, noe VG har meldt tidligere.

– Han vet hva han har lyst til å gjøre, og han vet hva han skal gjøre, så jeg trenger ikke å komme med noen råd til noen spillere på andre lag, sa Solskjær da VG for noen dager siden spurte om han hadde noen råd til landsmannen.

19-åringen har vært brennhet den siste tiden, og Team Haaland har tidligere besøkt Dortmund og RB Leipzig. Leipzig-direktør Markus Krösche har bekreftet at klubben har meddelt hva de kan tilby Haaland.

Haaland har banket inn åtte mål i årets Champions League-sesong, og har i tillegg 16 mål på 14 ligakamper. 19-åringen står også med fire mål i cupen. Totalen gjør 19-åringen ønsket i flere av Europas største klubber.

United gamle stjernespiss Dimitar Berbatov frarådet nylig Manchester United å signere Haaland.

– Haaland er god og han er fortsatt ung, han utvikler seg og kanskje kan han bli enda bedre. Men jeg har sagt mange ganger før at Martial og Rashford er de to spissene Manchester United må beholde. Jeg elsker dem, uttalte Berbatov til Sky Sports.

Manchester United spiller borte mot Watford førstkommende søndag.

