SAMMEN PÅ LANDSLAGET: Joshua King (t.v.), Martin Ødegaard og Omar Elabdellaoui før 1–1-kampen mot Spania på Ullevaal i oktober 2019.

Landslaget fikk besøk av Omar Elabdellaoui: − Det var følelsesladet

ULLEVAAL STADION (VG) Martin Ødegaard (23) og Stefan Strandberg (31) satte stor pris på det første møtet med Omar Elabdellaoui (30) etter den dramatiske øyeskaden.

Sist Elabdellaoui var på landslagssamling var høsten 2020, men onsdag denne uken stakk han innom på lunsj-besøk for å møte de norske spillerne.

– Det var veldig hyggelig å se ham. Han har vært gjennom mye, sier Martin Ødegaard til VG på lørdagens pressekonferanse.

– Det var følelsesladet å se ham igjen. Jeg håper at han snart er tilbake i den gjengen her, for han har så mye å bidra med, sier Stefan Strandberg til VG.

Elabdellaoui var kaptein for det norske landslaget frem til han holdt på å miste synet etter at fyrverkeri smalt i ansiktet hans på nyttårsaften 2020.

Etter at han først hadde vært klinisk blind, måtte han gjennom elleve operasjoner for å få igjen synet.

– Jeg tror vi alle ble ganske skremt, redde og sjokkerte da det skjedde, sier Ødegaard.

I februar – snaue 14 måneder etter øyenskaden – gjorde Elabdellaoui comeback for klubblaget Galatasaray, og i mars ble han endelig tatt ut til landslaget igjen.

Da måtte han imidlertid melde forfall for å gjennomføre en rutinemessig kontroll etter den siste operasjonen.

– Det har vært en forferdelig periode for ham, men er det én som kan takle det så er det Omar. Jeg vet hvor sterk han er i hodet, sier Strandberg som har kjent Elabdellaoui i mange år og spilte med ham på U-landslag.

Onsdagens møte ble det første med Elabdellaoui på lang tid for flere av landslagsspillerne.

– Han er en fin fyr og jeg tror alle satt pris på han kom innom. Jeg har hatt litt kontakt med ham på telefon i den perioden, men det er første gang jeg ser ham siden den samlingen hvor han fikk covid, tror jeg, så det er lenge siden sist, forteller Ødegaard.

Samlingen Norges nye landslagskaptein snakker om er da Elabdellaoui testet positivt på coronaviruset i november 2020, som førte til at landslaget havnet i karantene og Nødlandslaget måtte i aksjon.

Forrige gang Elabdellaoui var på banen for det norske landslaget er stadig 1–0-seieren over Nord-Irland 14. oktober 2020, da under Lars Lagerbäcks ledelse.

Det betyr at høyrebacken aldri har spilt under Ståle Solbakken, men landslagssjefen forteller at han er en naturlig mann å ha med i samlingene fremover.

– Vi har hatt jevn kontakt. Jeg har aldri hatt ham som spiller, men vi har ringt og tekstet hverandre. Det var en hamstringskade som gjorde at han ikke var aktuell for den samlingen, sier Solbakken til VG på pressekonferansen dagen før Sverige gjester Ullevaal Stadion i Nations League.